埃隆・马斯克：未来脑机芯片将取代手机

6月19日消息，据外媒报道，埃隆・马斯克预测，手机在未来将被淘汰，取而代之的是直接植入人脑的芯片。

2024年1月，他的神经链接生物技术公司首次为30岁的四肢瘫痪的Noland Arbaugh植入了大脑芯片。手术过程包括将一个硬币大小的电脑芯片植入大脑中控制移动意图的区域。然后，该芯片被用来“记录大脑信号，并将其无线传输到解码运动意图的应用程序”。

上周日，一个名为“Not Elon Musk”的恶搞账号在X上发表了一篇文章，马斯克在回应这篇文章时做出了上述预测。最初的信息是这样的:“你愿意在你的大脑中安装一个神经连接接口，让你通过思考来控制你的新款X手机吗?”

马斯克回答说，“未来不会有手机，只有神经链接。”

在去年的新闻发布会上，Neuralink表示，其精确机器人植入脑机接口(PRIME)项目旨在开发一种“完全可植入的无线脑机接口”，首先让人们能够用自己的思想控制电脑光标或键盘。它后来为患有各种身体残疾的人，如瘫痪和失明，以及肥胖、自闭症、抑郁症和精神分裂症等疾病的革命性治疗铺平了道路。

2018年，马斯克在接受采访时表示，Neuralink有朝一日也可以让人类在不使用语言的情况下进行交流，并可能与人工智能实现“共生”状态。