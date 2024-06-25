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Meta误将真实照片标记为“AI生成”，引发多名摄影师不满

2024-06-25 17:04:14 作者：yu

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  6月25日消息，据科技媒体TechCrunch报道，多名摄影师抱怨Meta错误地在他们拍摄的真实照片上加上了“AI生成”的标签。

  Meta最近将摄影师Pete Souza拍摄的一张篮球比赛的照片标记为“AI生成”。Souza表示，他曾试图取消这个标签，但做不到。他认为，在将图像保存为JPEG图像之前，使用Adobe的裁剪工具并将其扁平化可能会触发Meta的算法。

  据PetaPixel报道，当摄影师使用生成式AI工具删除最小的物体时，Meta也会错误地将真实照片标记为“AI生成”。该媒体自己测试了这一点，使用Photoshop的生成填充工具从图像中删除一个斑点，然后Meta在Instagram上将其标记为“AI生成”。

  Meta发言人Kate McLaughlin在一份声明中表示，该公司正在考虑最近的反馈，并正在评估其方法，以便标签反映出图像中使用的AI数量。

  “我们依赖于其他公司在其工具的内容中包含的行业标准指标，因此我们正在积极与这些公司合作，以改进流程，使我们的标签方法符合我们的意图。”McLaughlin说道。

  2024年2月，Meta宣布，将开始在Facebook、Instagram和Threads上传的照片上添加“AI生成”标签。具体来说，该公司表示，将在使用谷歌、OpenAI、微软、Adobe、Midjourney和Shutterstock等工具制作的人工智能生成照片中添加这一标签。

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