数名OpenAI和谷歌DeepMind员工发表公开信，呼吁AI公司遵守原则

6月5日消息，近日，OpenAI和谷歌DeepMind的数名前任和现任员工联名发表公开信，呼吁人工智能公司遵守原则，允许员工提出对人工智能风险的担忧。

这封题为《对先进人工智能发出警告的权利》的公开信，到目前为止已经有13个人签名，包括OpenAI的前员工Jacob Hilton、Daniel Kokotajlo、William Saunders、Carroll Wainwright和Daniel Ziegler，以及谷歌DeepMind的前员工Ramana Kumar和Neel Nanda。另有，还有一些人由于担心潜在的影响而选择匿名。

签署者认为，虽然人工智能有可能为人类带来好处，但同时也带来了严重的风险，包括进一步巩固现有的不平等，操纵和错误信息，失去对自主人工智能系统的控制，可能导致人类灭绝。

同时，他们还呼吁人工智能公司遵守四项关键原则：不执行禁止因风险相关问题批评公司的协议，为员工提出担忧提供匿名流程，支持公开批评的文化，以及在其他流程失败后不对公开分享风险相关机密信息的员工进行报复。

2024年5月，Kelsey Piper在Vox网站上发表的一篇文章提出了对OpenAI对离职员工使用限制性保密协议的担忧，该协议威胁说，如果前员工批评该公司，就会取消既得股权。OpenAI首席执行官萨姆・奥特曼回应了这些指控，称公司从未收回既得股权，如果员工拒绝签署离职协议或非贬低条款，公司也不会这样做。