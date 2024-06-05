谷歌云扩大与Workday的合作伙伴关系，利用生成式AI增强应用程序开发

6月5日消息，据外媒报道，谷歌云宣布与Workday扩大合作伙伴关系，Workday是一家解决方案提供商，帮助组织管理人员和资金，这将带来新的生成式AI功能，以增强客户在Workday上构建和管理应用程序的方式。

通过此次合作，Workday将使用Gemini模型和Vertex AI在Workday Extend中启用生成式AI功能，帮助客户优化业务绩效，生成强大的业务洞察力，并加快交易和结算流程。

两家公司还宣布，Workday解决方案现在可以在谷歌云市场上使用，这使得谷歌云客户和新客户更容易在谷歌云的全球可信基础设施上购买和部署Workday解决方案。

Workday与Vertex AI集成，将Gemini的复杂推理、代码生成和自然语言处理能力带给在Workday Extend中构建应用程序的开发人员。这些工具将为开发人员提供基于人工智能的代码生成、故障排除和信息检索，以提高在Workday平台上部署应用程序的质量和速度。

例如，客户现在可以在Workday Extend中使用谷歌的新一代人工智能工具来快速开发新的采购申请工作流程或新员工入职体验，使他们能够有效地满足快速变化的业务需求。此外，将谷歌云的文档人工智能与Workday Extend相结合，客户可以使用自然语言聊天来查询、分析和提取外部文档中的信息。

Workday解决方案现已在谷歌云市场上推出，使谷歌云和Workday的新客户能够通过更快速、更简单的购买流程缩短采购周期。