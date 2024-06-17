OpenAI将使用甲骨文的芯片进行更多的AI计算

6月17日消息，据外媒报道，OpenAI和微软正在与甲骨文合作，以获得更多算力来运行ChatGPT。作为本周宣布的合作伙伴关系的一部分，这三家公司正在合作，以便OpenAI可以在甲骨文的基础设施上使用微软Azure人工智能平台。

OpenAI首席执行官萨姆・奥特曼(Sam Altman)并没有回避这样一个事实，那就是OpenAI需要更多的基础设施来支持其服务。他甚至一直在讨论为一家AI芯片企业筹集数十亿美元。在本周与甲骨文合作的新闻发布会上，他表示，甲骨文的芯片将“使OpenAI能够继续扩大规模”。

迄今为止，OpenAI完全依赖微软来满足其计算需求。作为回报，微软斥资130亿美元收购了OpenAI的营利性子公司49%的股份，并获得了该公司技术的独家商业授权。

周三，OpenAI发表了一份后续声明，称“我们与微软的战略性云合作没有改变”，新的合作伙伴关系“使OpenAI能够在OCI基础设施上使用Azure人工智能平台来进行推理和其他需求。”

OpenAI还明确表示，其前沿模型的预训练“将继续在与微软合作建造的超级计算机上进行”。