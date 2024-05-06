OpenAI奥特曼：将不惜一切代价致力于AGI的发展

5月6日消息，据外媒报道，OpenAI首席执行官萨姆・奥特曼(Sam Altman)在斯坦福大学演讲时表示，将不惜一切代价，坚决致力于通用人工智能(AGI)的发展。

“不管我们每年烧5亿美元、50亿美元还是500亿美元，我都不在乎，只要我们保持在最终为社会创造更多价值的轨道上，”奥特曼说，“我们正在开发AGI，这将是昂贵的，但完全值得。”

此外，奥特曼还提到了GPT-4，并称之为“最愚蠢的模型”。“GPT-5将比GPT-4聪明得多，GPT-6将比GPT-5聪明得多。我们还没有接近这条曲线的顶端，而且它总是会变得更好。”他补充道。

据悉，OpenAI最大的单一投资者微软已经向这家人工智能初创公司投入了130亿美元。

然而，今年3月，xAI创始人埃隆・马斯克向旧金山高等法院提起诉讼，以违反合同为由起诉OpenAI及奥特曼，称他们为了让微软的利润最大化而改进了AGI，违背了这家人工智能初创公司的创立原则。

值得一提的是，今年早些时候，奥特曼被曝出正从中东地区筹集总计高达7万亿美元的资金，以重塑芯片和人工智能业务。奥特曼表示：“这将需要全球大量的投入，超出我们的想象。我们现在还没有一个具体数字。”