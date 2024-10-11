Meta AI全球扩张：在巴西、英国等六个国家上线

10月11日消息，据外媒报道，马克・扎克伯格宣布，Meta AI在巴西、英国、菲律宾、玻利维亚、危地马拉和巴拉圭六个国家上线。

据悉，Meta AI集成在Meta的应用程序套件中，包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger，以及通过Meta.ai网站访问。这种跨平台可用性确保用户可以在多个环境中与AI互动，无论他们是在发短信、发布信息还是浏览，都可以利用其功能。

Meta AI在全球拥有近5亿用户，这一数据在最近的Meta Connect活动期间报告。公司预计这一数字将会上升，可能使Meta AI在今年年底前成为全球最常用的数字助手。

除了地域扩展外，Meta AI还增加了几项新功能。这些包括名人声音和同步翻译，以提供更个性化和更具吸引力的体验。

Meta AI向新市场的战略性扩展反映了科技公司利用AI增加用户参与度和优化服务的更广泛趋势。通过支持阿拉伯语、印尼语、泰语和越南语等多种语言，Meta迎合了多样化的用户基础，这可能会推动进一步采用并增强其在迅速演变的AI领域中的竞争优势。