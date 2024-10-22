Gartner发布2025年十大战略技术趋势，包括代理型AI、AI治理平台等

10月22日消息，日前，市场研究机构Gartner发布了2025年企业机构需要探索的十大战略技术趋势，强调了这些趋势将在未来十年内为CIO及其他IT领导人带来重大变革与机遇。

代理型AI(Agentic AI)

代理型AI通过自主规划和采取行动实现用户定义的目标。代理型AI为实现能够分担和补充人类工作的虚拟劳动力带来了希望。Gartner 预测，到2028年，至少15%的日常工作决策将由代理型AI自主做出，而2024年这一比例为0%。这项技术的目标导向型功能将实现适应性更强、能够完成各种任务的软件系统。

AI治理平台(AI Governance Platforms)

AI治理平台是Gartner不断发展的AI信任、风险和安全管理(TRiSM)框架的一部分。Gartner预测，到2028年，采用综合AI治理平台的企业将比没有这类系统的企业减少40%与AI相关的伦理事件。

虚假信息安全(Disinformation Security)

虚假信息安全是一个新兴技术类别。该技术能够系统地辨别信任度，旨在提供一个能够确保信息完整性、评估真实性、防止冒名顶替和追踪有害信息传播的方法体系。Gartner预测，到2028年，将有50%的企业开始采用专为应对虚假信息安全用例而设计的产品、服务或功能，而目前这一比例还不到 5%。

后量子密码学(Postquantum Cryptography)

后量子密码学能够保护数据免受量子计算解密风险。Gartner预测，到2029年，量子计算技术的进步将使大多数传统的非对称加密技术变得不安全。

环境隐形智能(Ambient Invisible Intelligence)

环境隐形智能是由成本极低、体积小巧的智能标签和传感器实现的，这些传感器能够提供大规模、经济实惠的的追踪和传感。到2027年，环境隐形智能的早期示例将以解决当前问题为主，例如零售库存检查或易腐货物物流等，通过实现低成本的实时物品追踪和感知来提高可见性和效率。

节能计算(Energy-Efficient Computing)

IT以多种方式影响可持续性。在2024年，碳足迹是大多数IT组织的首要考虑因素。预计从2020年代末开始将出现一些新的计算技术，如光学、神经形态和新型加速器等。这些新技术将被专门用于特殊任务，例如AI和优化，并显著降低能耗。

混合计算(Hybrid Computing)

新的计算范式正在不断涌现，包括中央处理单元、图形处理单元、边缘、特定应用集成电路、神经形态以及经典量子计算、光学计算范式。混合计算结合不同的计算、存储和网络机制解决计算问题。这种计算形式能够帮助企业探索和解决问题，使AI等技术能够突破当前的技术限制。混合计算将被用来创建比传统环境更高效的变革性创新环境。

空间计算(Spatial Computing)

空间计算利用增强现实和虚拟现实等技术，以数字方式增强物理世界。它将实体和虚拟体验之间的交互提升到一个新的级别。在未来五到七年内，空间计算的使用将通过简化工作流程和增强协作能力来提高企业效率。Gartner 预测，到2033年，空间计算市场将从2023年的1100亿美元增长至1.7万亿美元。

多功能机器人(Polyfunctional Robots)

多功能机器人能够执行多项任务，它们正在取代为重复执行一种任务而专门设计的特定任务机器人。Gartner预测，到2030年，80%的人类将每天与智能机器人打交道，而目前这一比例还不到10%。

神经增强(Neurological Enhancement)

神经增强利用读取和解码大脑活动的技术提高人类的认知能力。Gartner预测，到2030年， 30%的知识工作者将通过BBMI等技术(资金来源包括雇主和个人)提升自己的能力，并凭借这些技术来适应工作场所中AI的崛起。这一比例在2024年还不到 1%。