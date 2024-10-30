OpenAI首席财务官：约75%的收入来自消费者订阅

10月30日消息，据外媒报道，一位OpenAI高管近日表示，公司收入的大部分来自消费者订阅，主要是通过其付费ChatGPT服务。首席财务官Sarah Friar在接受媒体采访时表示，公司总体业务中约有75%来自消费者订阅。

随着OpenAI继续扩展其企业业务，包括ChatGPT企业和ChatGPT团队等服务，她的评论显得尤为重要。尽管如此，通过提供额外激励措施，其消费者基础仍然是主要的收入来源。例如，其入门级ChatGPT Plus计划，起价为每月20美元，包括访问各种AI模型、DALL-E图像生成、更高的使用限制和早期功能。

Friar在采访中表示：“我们对增长的速度感到惊讶，尤其是在消费者方面。”她说：“即使是我们的企业业务，它们还很年轻，但已经产生了惊人的年化收入。我们对那里的潜力感到非常兴奋。”

她补充说，该公司每周有大约2.5亿活跃用户，将免费客户转换为付费客户的比率为5%到6%。9月，OpenAI透露，其企业版ChatGPT付费用户已达到100万。

然而，由于开发和运行先进AI系统的高成本，OpenAI继续面临高昂的费用。最近，该公司获得了66亿美元的资金和40亿美元的信贷额度，以支持其基础设施计划，该计划包括建设大型数据中心来为其数据密集型AI模型提供动力。

与此同时，OpenAI继续主导着竞争激烈的生成式AI领域。根据研究机构Similarweb的数据，2024年9月的访问量翻了一倍多，达到了31亿次访问，这使得ChatGPT成为全球流量第11大的网站。