谷歌重组AI部门：Gemini并入DeepMind

10月22日消息，据外媒报道，Alphabet旗下的谷歌正在将其Gemini AI助手应用的团队转移到其DeepMind研究实验室，继续执行整合公司各人工智能(AI)工作组的计划。

谷歌首席执行官Sundar Pichai表示，该公司正在简化其结构，以“持续加快”AI开发的步伐。他还宣布，谷歌搜索和广告部门的最高主管Prabhakar Raghavan将离开该职位，担任谷歌首席技术专家的新角色。

长期以来，谷歌一直是全球占主导地位的搜索引擎，但在过去两年中，人们一直认为谷歌在推出新的生成式AI工具和服务方面落后于微软、OpenAI和其他初创公司。然而，在该公司努力与颠覆搜索行业的新入局者保持竞争力的同时，还必须注意不要侵蚀其核心利润来源。皮查伊在声明中称，此次重组是为了简化公司在AI领域的进展。

在过去的六个月里，谷歌一直在整合其专注于AI的团队，寻求改进Gemini模型。今年4月，该公司将其模型、研究和负责任的AI团队转移到了DeepMind部门。不久之后，该公司将DeepMind与公司内部的竞争研究部门Google Brain合并。

DeepMind于2010年在伦敦成立，最初是一家学术型研究实验室，2014年被谷歌收购。高管们表示，该实验室最近已经改变了最初的使命，变得更加以产品为导向。