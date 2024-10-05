OpenAI推出ChatGPT全新界面Canvas，让编写和编码变得更加轻松

10月5日消息，日前，OpenAI为ChatGPT推出了一个新的界面“Canvas”，该界面允许用户在并排协作中调整聊天机器人生成的文本或代码部分。Canvas会在现有的ChatGPT聊天框旁边打开一个单独的编辑窗口，用户可以使用该窗口手动更改文本或代码，或高亮显示特定部分，以便更好地根据ChatGPT的建议和反馈进行编辑。

“借助Canvas，ChatGPT能够更好地理解用户试图完成的任务的上下文，”OpenAI在其公告中表示，“要让AI更加实用且易于使用，我们需要重新思考我们与AI的交互方式。Canvas是一种全新的方法，也是自我们两年前推出ChatGPT以来对其视觉界面的首次重大更新。”

ChatGPT Canvas为用户提供了一系列快捷方式，用于建议内联编辑、快速检查语法和清晰度，以及调整文本的长度和阅读难度。此外，还提供了一些针对编码的快捷方式，用于调试、添加日志和注释，以及将代码翻译成其他语言。

目前，Canvas界面处于测试阶段，用户可以在ChatGPT的模型选择器下拉菜单中选择“GPT-4o with canvas”来访问该界面。据OpenAI介绍，当Canvas界面脱离测试阶段后，将面向ChatGPT的免费用户开放，并会在“ChatGPT检测到可能对其有所帮助的场景时”自动打开。