WAIC 2024 | 清华大学薛澜：加强国际交流与合作，推动人工智能健康发展

7月4日消息，在今日上午举办的2024世界人工智能大会(WAIC 2024)暨人工智能全球治理高级别会议开幕式全体会议上，清华大学苏世民书院院长薛澜围绕人工智能带来的收益与风险、促进人工智能健康发展的政策与规划，以及人工智能国际发展与治理三个方面分享了对人工智能治理的看法。

2015年9月25日，联合国可持续发展峰会通过了一份由193个会员国共同达成的成果文件，即《变革我们的世界――2030年可持续发展议程》。该纲领性文件包括17项可持续发展目标和169项具体目标。不过，有研究表明，人工智能会对134个(79%)具体目标产生促进作用，对59个(35%)目标会产生一定的限制作用。

从宏观角度来看，人工智能会带来三类风险：一是基于技术本身的风险，包括：幻觉、自主AI系统失控等;二是基于技术开发的风险，包括：数据隐私泄露、算法歧视和偏见、侵犯知识产权、能源环境问题等;三是基于技术应用/滥用的风险，包括：社会就业替代、深度伪造和诈骗、威助国家安全及人类生存等。

那么，如何推动人工智能的健康发展，使其收益最大化并将风险降至最低呢？

薛澜表示，中国在过去几年的实践中，已经构建了一个多维度、多层次、多领域、多举措的体系。在产业应用层面，拥有一系列的法律法规来推动人工智能的合理发展。针对算法、算力以及数据，制定了一系列的治理规则。另外，为了应对风险，也设定了一些基本规则。

不仅如此，要推动人工智能发展和风险防控，一定要让社会对人工智能有更好的了解。值得一提的是，2024年2月，中央网信办、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部联合印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》，部署这方面任务。

目前，从全球角度来看，人工智能的发展面临着很多挑战，如基础设施鸿沟、数字素养鸿沟，人工智能发展和治理鸿沟。这些鸿沟，会不断阻碍全球人工智能的发展，也会对对全球治理带来很大的影响。

“我们应通过多途径建立国际交流及防控体系，并加强政府间的多边对话机制。同时，也希望借助科学共同体的力量来完善国际机制。全球的科技力量可以与政府和企业共同推动人工智能的健康发展。”薛澜说道。