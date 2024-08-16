斥资6.65亿美元，AMD完成对Silo AI的收购

8月16日消息，据报道，AMD已经完成了对Silo AI的收购，这笔6.65亿美元的交易旨在加速AMD开发和部署AI模型和软件解决方案，增强其开源AI软件能力，以在AMD计算平台上进行高效训练和推理。

Silo AI总部位于芬兰赫尔辛基，拥有AI科学家和工程师团队，在为云、嵌入式和终端计算市场的企业提供定制化的AI模型、平台和解决方案方面拥有丰富的经验。

AMD人工智能事业部高级副总裁Vamsi Boppana表示：“Silo AI团队拥有值得信赖的人工智能专家和开发领导力AI和解决方案的丰富经验，包括基于AMD平台构建的最先进大模型，这将进一步加速我们的AI战略。”

Silo AI专门从事端到端AI驱动的解决方案，为安联、飞利浦、罗尔斯罗伊斯和联合利华等客户服务。该公司还创建了开源多语言大模型。

此次收购标志着AMD在扩展其人工智能生态系统方面迈出了最新的-步，在过去12个月中，该公司已在12家人工智能公司投资了超过1.25亿美元，其中包括对Mipsology和Nod.ai的收购。该战略旨在与全球人工智能生态系统合作，提供基于开放标准的端到端AI解决方案。