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谷歌推出Gemini Live服务，可进行自由流畅地对话

2024-08-16 15:22:07 作者：yu

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  8月16日消息，谷歌在Pixel 9发布会上宣布，该公司将为Gemini推出一种新的语音聊天模式，名为Gemini Live。Gemini Advanced的用户可以使用，其工作原理很像ChatGPT的语音聊天功能，有多种声音可供选择，并且可以进行对话，甚至可以在不点击按钮的情况下中断对话。

  谷歌表示，与Gemini Live的对话可以是自由流畅的，所以在对话过程中可以做一些事情，比如打断回答，或者暂停对话稍后再回来。Gemini Live也会在后台工作，或者当手机被锁定。谷歌在今年早些时候的I/O开发者大会上首次宣布Gemini Live即将推出，并表示Gemini Live将能够实时解读视频。

  谷歌还为用户提供了10个新的Gemini声音供用户选择，用户可以根据自己的喜好选择最适合的语调和风格，享受更加个性化的服务。

  除了Gemini Live，谷歌还宣布了其人工智能助手的其他功能，包括稍后将推出的新扩展，适用于Keep、Tasks、Utilities和YouTube Music等应用程序。

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