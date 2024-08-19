马斯克：未来可以将人类记忆植入到人形机器人中

8月19日消息，据外媒报道，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克在X上发文称:“未来，你可能能够将你的记忆和精神状态的近似值上传到‘云’上，并能够将其下载到一个人形机器人上。”

此番言论是马斯克对一位特斯拉爱好者的回应。这位爱好者好奇地询问，是否有可能将自己的大脑复制到特斯拉的人形机器人Optimus上，以期在肉体消亡后实现某种形式的“永生”。

特斯拉于2021年推出了其人形机器人，最初的目标是处理不安全、重复或烦琐的任务。然而，马斯克在6月份表示，Optimus还可以作为伴侣，作为孩子的保姆，或者在工厂做家务。

本月早些时候，马斯克甚至表示，如果机器人将来参加奥运会的射击比赛，它们每次都会击中靶心。

在今年6月举行的特斯拉年度股东大会上，马斯克表示，未来世界上每个人都将至少拥有一个人形机器人，这意味着人形机器人的总数量至少将达到100亿或更多，而特斯拉将在其中占有相当大的份额。

马斯克接着说：“自动驾驶汽车的市值是5- 7万亿美元，而Optimus的市值是25万亿美元。”

马斯克上个月表示，这家电动汽车公司明年将生产出“真正有用的”人形机器人，用于其工厂的低产量生产。他补充说，该公司“希望”在2026年为其他客户增加产量。

特斯拉首席执行官在6月初证实，特斯拉弗里蒙特工厂已经雇用了两个Optimus机器人，从生产线末端取下电池，并将其放入集装箱中。

马斯克预计，一旦Optimus达到大批量生产，它的售价将达到1万美元或2万美元，低于特斯拉最便宜的Model 3轿车。