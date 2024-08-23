谷歌任命原Character.AI CEO担任Gemini项目联合技术负责人

8月23日消息，据外媒报道，谷歌任命了创业公司Character联合创始人兼原CEO Noam Shazeer担任谷歌Gemini项目的联合技术负责人。在此之前，他曾长期担任谷歌研究员，共同领导其主要的人工智能项目。

Gemini是谷歌人工智能部门DeepMind正在开发的一系列AI模型，这些模型正被整合到搜索和Pixel智能手机等产品中。

Shazeer最近从他于2021年创立的聊天机器人制造商重新加入谷歌，这家科技巨头支付了数十亿美元，将他和其他几名员工带入DeepMind，并与Character.AI达成许可协议。

Shazeer表示:“我们很高兴能加入世界上最好的团队，开发世界上最有价值的技术。”

Shazeer于2000年首次加入谷歌，也就是谷歌成立两年后，他是2017年一篇开创性研究论文的合著者，该论文催化了当前的人工智能热潮。

值得注意的是，这笔交易与亚马逊和微软从人工智能初创企业那里挖走顶尖人才的类似举措类似，发生在大型科技公司面临监管审查之际。