OpenAI宣布开放Memory功能，可以记住付费客户偏好

5月2日消息，据外媒报道，OpenAI宣布面向所有ChatGPT Plus用户开放“记忆”(Memory)功能，该功能允许ChatGPT更永久地存储查询、提示和其他自定义。当时，只有一小部分用户可以使用，但现在欧洲和韩国以外的ChatGPT Plus付费用户也可以使用。

ChatGPT的Memory通过两种方式使聊天机器人的反应更加个性化。第一种是让用户告诉ChatGPT记住某些细节，第二种是通过从对话中学习，类似于我们应用程序中的其他算法。内存使ChatGPT更接近于成为一个更好的人工智能助手。一旦它记住了你的偏好，它就可以在不需要提醒的情况下包含它们。

OpenAI在一篇博客文章中写道，与之前的测试不同，现在ChatGPT将在记忆更新时告诉用户。用户可以通过查看聊天机器人从对话中获取的内容来管理ChatGPT记住的内容，甚至可以让ChatGPT“忘记”不需要的细节。

OpenAI使用Memory的例子包括：

1、如果用户更喜欢在会议笔记底部总结标题、项目符号和行动项目。ChatGPT会记住这一点，并以这种方式回顾会议。

2、用户告诉ChatGPT自己在附近有一家咖啡店。在为庆祝新店开张的社交帖子集思广益时，ChatGPT知道该从哪里入手。

3、用户提到有一个蹒跚学步的孩子，她喜欢水母。当请ChatGPT帮忙制作生日卡时，它暗示一只水母戴着派对帽。

4、如果用户是一名有25名学生的幼儿园老师，更喜欢50分钟的课程和后续活动。ChatGPT在创建课程计划时会记住这一点。

ChatGPT总是可以在活跃的对话中回忆细节;例如，如果用户让ChatGPT起草一封电子邮件，可以立即跟进“让它更专业”，ChatGPT会记住用户在谈论电子邮件。但如果等得太久，或者开始新的对话，一切都将付之东流。

OpenAI没有说明为什么Memory不能在欧洲和韩国使用。该公司表示，内存将向ChatGPT企业和团队的用户推出，以及在GPT商店上定制GPT，但没有具体说明具体时间。