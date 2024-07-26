OpenAI¹«²¼AGIÎå¼¶Â·ÏßÍ¼£¬×î¸ß¼¶µ½µ×ÓÐ¶à¿ÉÅÂ£¿

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µÚÒ»¼¶£ºÁÄÌì»úÆ÷ÈË£¬¾ßÓÐ»á»°ÓïÑÔµÄÈË¹¤ÖÇÄÜ(Chatbots, AI with conversational language)¡£ÈË¹¤ÖÇÄÜÏµÍ³ÄÜ¹»²ÎÓëÀàËÆÈËÀàµÄ¶Ô»°£¬ÏÔÊ¾³ö»ù±¾µÄÀí½âÄÜÁ¦£¬²¢ÄÜ¶Ô¸÷ÖÖÌáÊ¾ºÍÎÊÌâ×÷³öÏìÓ¦¡£
µÚ¶þ¼¶£ºÍÆÀíÕß£¬ÏñÈËÀàÒ»ÑùÄÜ¹»½â¾öÎÊÌâµÄÈË¹¤ÖÇÄÜ(Reasoners, human-level problem solving)¡£ÔÚÕâÒ»µÈ¼¶µÄÈË¹¤ÖÇÄÜÏµÍ³ÄÜ¹»ÒÔÈËÀà×¨¼ÒµÄÊìÁ·³Ì¶È½â¾ö¸´ÔÓÎÊÌâ£¬±êÖ¾×ÅÆä´Óµ¥´¿Ä£·ÂÈËÀàÐÐÎª£¬Éý¼¶µ½Õ¹ÏÖÕæÊµµÄÖÇÄÜË®Æ½¡£
µÚÈý¼¶£ºÖÇÄÜÌå£¬¿ÉÒÔ²ÉÈ¡ÐÐ¶¯µÄÈË¹¤ÖÇÄÜÏµÍ³(Agents, systems that can take actions)¡£ÈË¹¤ÖÇÄÜÏµÍ³¿ÉÒÔ³Ðµ£¸´ÔÓµÄÈÎÎñ¡¢×÷³ö¾ö²ßºÍÊÊÓ¦²»¶Ï±ä»¯µÄ»·¾³£¬²¢ÔÚÎÞÐë³ÖÐøÈËÀà¼à¶½µÄÇé¿öÏÂÊÊÓ¦¶à±ä»·¾³£¬¸Ä±ä¸÷ÐÐ¸÷Òµ¡£
µÚËÄ¼¶£º´´ÐÂÕß£¬¿ÉÒÔÐÖú·¢Ã÷´´ÔìµÄÈË¹¤ÖÇÄÜ(Innovators, AI that can aid in invention)¡£ÈË¹¤ÖÇÄÜ½«¾ßÓÐ´´ÔìÐÔºÍ¶À´´ÐÔ£¬¿ÉÒÔÌá³öÍ»ÆÆÐÔµÄÏë·¨ºÍ½â¾ö·½°¸£¬ÍÆ¶¯¶à¸öÁìÓòµÄ´´ÐÂºÍ½ø²½¡£
µÚÎå¼¶£º×éÖ¯Õß£¬¿ÉÒÔÍê³É×éÖ¯¹¤×÷µÄÈË¹¤ÖÇÄÜ(Organizations, AI that can do the work of an organization)¡£ÈË¹¤ÖÇÄÜ²»½ö¾ß±¸Õ½ÂÔË¼Î¬£¬»¹ÓµÓÐÊµÏÖ×éÖ¯Ä¿±êËùÐèµÄ¸ßÐ§ÂÊºÍÇ¿ÊÊÓ¦ÐÔ£¬ÄÜ¹»¹ÜÀí¸´ÔÓµÄÏµÍ³¡£
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