OpenAI¹«²¼AGIÎå¼¶Â·ÏßÍ¼£¬×î¸ß¼¶µ½µ×ÓÐ¶à¿ÉÅÂ£¿

在相当长的一段时间里,人工智能产生自我意识进而反抗人类一直是科幻电影的热门题材。从经典的《2001太空漫游》和《银翼杀手》,到广受欢迎的《终结者》系列和《黑客帝国》系列,再到近几年的《智能大反攻》《AI创世者》等,这些影片在带来精彩剧情的同时,也不断激发着人们对人工智能未来潜力的无限想象。

什么是通用人工智能?

人工智能,特别是过去几年生成式AI取得的突破,不仅将深刻影响我们创作内容的方式,还将重塑我们的经济和社会结构。尽管像ChatGPT这样的大模型看起来是一个巨大的飞跃,但实际上,它们只是朝着通用人工智能(Artificial General Intelligence,AGI)的方向迈出一步。

通用人工智能指的是具有高效的学习和泛化能力、能够根据所处的复杂动态环境自主产生并完成任务的通用人工智能体,具备自主的感知、认知、决策、学习、执行和社会协作等能力,且符合人类情感、伦理与道德观念,被认为是人工智能发展的终极形态。

通用人工智能被设计成能够执行人类所能做的任何事情,拥有许多优势:

第一,处理单调的任务。在日常工作中,许多重复性的、简单的任务占据了员工大量的时间和精力,影响了整体工作效率。而通用人工智能能够快速、准确地执行这些任务,如自动驾驶汽车可以取代人类驾驶员进行长途运输,从而让员工有更多的精力专注于更有价值的工作。

第二,提升工作效率。通用人工智能能够大幅提升工作效率。它们可以长时间不间断地工作,始终保持高效且不会因疲劳而降低工作质量。这意味着通用人工智能可以在许多场景中独立完成任务,或者作为人类的得力助手,如在长时间手术中协助外科医生。

第三,完成危险的工作。有些工作环境对人类而言极具危险性,如采矿或水下焊接等。通用人工智能机器人能够在这些极端环境中执行任务,确保人员安全,降低事故风险。这一优势使得通用人工智能在特定领域具有无可替代的价值。

由此可见,通用人工智能既能处理枯燥重复的任务,提升工作效率,还能执行危险的工作,从而在多个方面成为人类的得力助手。

五级路线图曝光

值得一提的是,前不久,OpenAI公布的通往通用人工智能的五级路线图,无疑为理解人工智能进步提供一个清晰的框架。

第一级:聊天机器人,具有会话语言的人工智能(Chatbots, AI with conversational language)。人工智能系统能够参与类似人类的对话,显示出基本的理解能力,并能对各种提示和问题作出响应。

第二级:推理者,像人类一样能够解决问题的人工智能(Reasoners, human-level problem solving)。在这一等级的人工智能系统能够以人类专家的熟练程度解决复杂问题,标志着其从单纯模仿人类行为,升级到展现真实的智能水平。

第三级:智能体,可以采取行动的人工智能系统(Agents, systems that can take actions)。人工智能系统可以承担复杂的任务、作出决策和适应不断变化的环境,并在无须持续人类监督的情况下适应多变环境,改变各行各业。

第四级:创新者,可以协助发明创造的人工智能(Innovators, AI that can aid in invention)。人工智能将具有创造性和独创性,可以提出突破性的想法和解决方案,推动多个领域的创新和进步。

第五级:组织者,可以完成组织工作的人工智能(Organizations, AI that can do the work of an organization)。人工智能不仅具备战略思维,还拥有实现组织目标所需的高效率和强适应性,能够管理复杂的系统。

可以说,五级路线图为理解与构建通用人工智能过程中的挑战和机遇提供了清晰且结构化的指导。据OpenAI一位高管透露,目前OpenA正处于第一级别,但即将达到第二级别。这意味着,我们可能在不久的将来,就能看到人工智能展现出与人类专家相当的能力。

AGI何时能实现?

那么,通用人工智能离我们还有多远呢?

对此,OpenAI联合创始人山姆·奥特曼(Sam Altman)持乐观态度,他指出,通用人工智能时代可能很快就会发生,未来十年内,行业可能会拥有超强的人工智能系统。

然而,英伟达的首席执行官黄仁勋则表现得更为谨慎,虽然他承认人工智能的发展速度很快,但如果按照通过人类测试的能力来定义,通用人工智能可能在短短五年内到来。另一方面,麻省理工学院机器人专家、iRobot公司联合创始人Rodney Brooks的预测则相对保守,他认为,人工智能要到2300年才能实现。

埃隆·马斯克以他大胆地预测而闻名。他表示,在计算能力快速发展的推动下,人工智能最早将在2025年或2026年超越人类智力。

虽然这些不同的观点为通用人工智能的潜在发展轨迹提供了有价值的见解,但其最终实现的时间点仍然是一个持续研究和讨论的话题。

写在最后:

毫无疑问,通用人工智能的潜力是巨大的,但实际上它的发展受到许多因素的影响,包括技术突破、伦理考虑和社会接受度等。因此,在人类迈向通用人工智能的道路上,为了保障这项变革性技术能够真正惠及全人类,研究人员、政策制定者以及公众之间的紧密合作显得非常关键。