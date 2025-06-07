高考作文“抽象”上热搜，大模型来战能拿几分？

6月7日上午，2025年全国高考正式拉开帷幕。首场语文考试结束后，作文题目便迅速成为众人讨论的焦点。

有网友表示，今年的高考作文太难了，甚至是有些抽象。比如，全国一卷的“老舍、艾青、穆旦的三句话引发了怎样的联想和思考”。再比如，上海卷作文题“由‘专’到‘传’必定要经过‘转’吗”。

那么，如果让大模型来撰写这篇作文，又会呈现出怎样独特的视角与内容呢？为此，我们选择了豆包、Kimi、夸克、DeepSeek和文心一言五款大模型作答上海卷作文题，一起看看它们的表现吧。

豆包：《从专精到传世：论知识传播的必要转译》

在信息爆炸的时代，知识的传播形态呈现出 “专”“转”“传” 的三重分野。专业文章如同深谷幽兰，虽具学术价值却受众寥寥;被转发的通俗文章恰似街头巷尾的流言，在快速传播中难免泥沙俱下;而真正的传世之作则如陈年老酒，经岁月沉淀仍芳香四溢。当我们思考从 “专” 到 “传” 的进阶之路时，一个核心问题浮出水面：专业知识的永恒流传，是否必须经过通俗转译的中间环节？从社会传播的规律与实践来看，答案是肯定的 ――“转” 是 “专” 通向 “传” 的必由之路，是知识从小众殿堂走向大众视野的桥梁。

专业文章的本质属性决定了其天然具有传播壁垒。学术研究的专业性建立在严谨的概念体系与逻辑框架之上，如量子物理中的 “弦理论”、法学中的 “请求权基础”，这些术语构成了专业共同体的交流密码，却也成为普罗大众理解的鸿沟。就像爱因斯坦的广义相对论方程，即便用最简洁的数学形式表达，对非物理专业者而言仍是天书。这种专业性使得专业文章如同被玻璃罩封存的珍宝，虽价值连城却难以触达更广泛的人群。而 “转” 的过程正是打破这层壁垒的关键 ―― 科普作家用 “时空弯曲如被重物压弯的橡胶膜” 来比喻引力场，让抽象理论变得可感知;法律学者以 “货不对板” 的网购纠纷为例阐释合同法原理，使法律条文贴近生活经验。这种转译不是对专业的消解，而是用大众熟悉的认知工具搭建理解的阶梯，让知识从专业深井中跃出，获得与更多人对话的可能。

从传播动力学的角度看，“转” 是知识实现跨圈层扩散的必要杠杆。在传播学的 “涟漪模型” 中，专业知识若不经过通俗转译，其传播半径往往局限于学术圈层的 “第一波纹”。以经济学领域为例，凯恩斯的《就业、利息和货币通论》在专业界影响深远，但其理论真正成为指导各国政策的 “显学”，离不开萨缪尔森等学者对其进行的通俗化阐释与教科书式重构。反观当下，那些在社交媒体上形成 “病毒式传播” 的知识内容，无不是专业内核与通俗表达的结合体 ――“回形针 PaperClip” 用动画演示碳排放的全球关联，“毕导 THU” 以奶茶为切入点解析流体力学，这些 “转” 文通过社交平台的裂变传播，将专业知识带入公众的认知版图。正如麦克卢汉所言 “媒介即信息”，通俗转译不仅是内容的改写，更是传播媒介与接受心理的适配，只有当知识穿上 “通俗” 的外衣，才能在大众传播的土壤中生根发芽。

历史经验更印证了 “转” 在知识传世过程中的关键作用。那些最终成为文化基因的经典之作，大多经历过从 “专” 到 “转” 的蜕变。《论语》本是儒家师徒的对话实录，其传世并非因其文言简约，而是后世经学家不断以 “注”“疏” 等形式进行转译，使其伦理思想融入社会治理与日常生活;达尔文的《物种起源》初版因专业表述晦涩销量平平，直到赫胥黎以 “进化论与伦理学” 为题进行通俗演讲，才使 “物竞天择” 的观念深入人心。即使是自然科学领域，牛顿的《自然哲学的数学原理》若没有伏尔泰夫妇的法语通俗解读，恐怕也难以在启蒙运动中成为科学精神的象征。这些案例共同揭示一个规律：专业知识的传世之路，必然要经过从 “专业语言” 到 “公共话语” 的转译，就像矿石必须经过冶炼才能成为可用之材，未经转译的专业智慧难以转化为推动文明进程的力量。

当然，强调 “转” 的必要性，并不意味着认同粗鄙化的转译取向。真正有效的转译应是 “转” 而不 “浅”，在通俗表达中坚守专业内核。当下某些 “转” 文为追求传播量，将专业知识简化为段子化表述或碎片化信息，这种 “转” 虽能获得瞬时流量，却难以沉淀为传世之作。霍金的《时间简史》之所以能畅销 30 余年，正在于其在 “宇宙起源” 的通俗讲述中始终保持着对科学本质的尊重;费曼的物理学讲义之所以成为经典，是因为他能用 “卖糖水还是改变世界” 这样的比喻，精准传递科学思维的精髓。可见，从 “转” 到 “传” 的跃升，需要转译者兼具专业深度与传播智慧，在 “专业性” 与 “通俗性” 之间找到黄金平衡点。

站在知识传播的历史长河中，从 “专” 到 “传” 的跨越从来不是一蹴而就的飞跃，而是经过 “转译” 中介的螺旋式上升。专业文章如同深埋地下的原油，只有经过 “通俗转译” 的炼油厂加工，才能成为驱动社会认知的汽油;被转发的通俗文章则如奔腾的溪流，唯有在流淌中不断积淀思想的养分，才可能汇聚成穿越时空的文化长河。在这个信息过载却思想稀缺的时代，我们既需要守护专业殿堂的纯粹性，更需要培育优质的知识转译者，让精深的思想通过恰当的转译触达更广阔的人群，最终在人类文明的星空中留下永恒的光芒。

Kimi：《从“专”到“传”：跨越“转”的必然通道》

在当今信息爆炸的时代，文化与知识的传播呈现出多元化的态势。学者将文章分为“专业文章”“被转发的通俗文章”与“可传世的佳作”，这三者之间的转换关系引发了深刻的思考。从“专”到“传”，是否必定要经过“转”的阶段？对此，我认为在大多数情况下，“转”是连接“专”与“传”的重要桥梁，但并非绝对的必然通道，这一过程还受到多种因素的综合影响，需要辩证地看待。

专业文章因其深度与严谨性，往往是某一领域知识的集大成者。然而，专业性往往意味着高门槛，对于大众来说，理解与接受存在一定的难度。这就需要“转”的阶段来实现知识的普及化与通俗化。例如，爱因斯坦的相对论，其理论体系高度抽象，专业性强，最初只有少数物理学家能够理解。但随着科普作家们将相对论以通俗易懂的方式进行阐述，比如通过生动的比喻、形象的图示等，这些“转”的通俗文章让更多的读者开始接触并理解这一伟大理论，从而为相对论的广泛传播打下基础。类似地，在医学领域，专业文献中复杂的病理机制与治疗方法，通过科普文章的转化，才能为广大患者及其家属所熟知，进而推动医学知识在全社会的普及。这种由“专”经“转”走向大众的过程，使专业知识突破了小圈子的局限，具备了广泛传播的可能，为成为“传”创造了条件。

然而，这并不意味着只要经过“转”就能必然达到“传”的高度。“转”的文章质量参差不齐，有些在通俗化的过程中可能丢失了专业文章的核心精髓，甚至歪曲了原意，导致其无法承载传播优质知识的价值，也就无法达到“传”的标准。而且，有些专业文章本身就具有直击人心的力量，其内容的深刻性、思想的独特性或情感的真挚性能够超越专业壁垒，直接与读者产生共鸣，从而跨越“转”的阶段，一跃成为可传世的佳作。例如，鲁迅的许多杂文，从内容上来看，虽涉及当时复杂的社会文化问题，具有一定的专业性，但其语言的犀利、思想的深邃以及对人性的洞察，无需经过过多的通俗化改编，就能直接震撼读者的心灵，在历史的长河中得以流传。

从社会生活来看，“专”与“转”之间的转化还受到社会环境、文化氛围以及读者需求等多种因素的制约。在一个崇尚知识、追求理性的社会环境中，大众对于专业文章的接受度会相对较高，“转”作为中间环节的作用可能会被弱化。而在一个娱乐化、碎片化的时代背景下，读者的注意力分散，对信息的需求更倾向于快速、简洁和有趣的方式，这就使得“转”的文章更受青睐，但同时也增加了其在传播过程中变味的风险。此外，读者的文化素养和知识储备也是影响“专”向“传”转化的关键因素。当读者具有较高的知识水平和较强的求知欲时，他们能够直接欣赏和理解专业文章的价值，从而推动其走向经典;反之，如果读者的知识水平较低，且容易受到流行文化的影响，那么“转”文的质量和传播效果将直接影响“专”能否成为“传”。

因此，从“专”到“传”的道路并非只有一条固定的通道，而是充满了复杂性和多样性。“转”在大多数情况下是连接两者的桥梁，但需要保证其转化的质量和方向;同时，我们也不能忽视那些能够跨越“转”直接成为经典的“专”文章。在促进知识传播的过程中，我们既要重视专业文章的创作与深耕，又要注重通俗化传播的策略与方法，更要培养读者的批判性思维和深度阅读能力，只有这样，才能让更多的优秀作品从“专”走向“传”，在社会中发挥持久而深远的价值。

夸克：《以思想为根，以传播为翼――论“专”“转”“传”的辩证关系》

在信息爆炸的时代，专业文章如何跨越小众的藩篱，成为传世经典？学者提出的“专”“转”“传”三字，勾勒出知识传播的三重境界。有人认为“转”是必经之路，但若仅以流量为尺、通俗为径，恐会陷入“转”的陷阱;若无视传播规律，又可能让专业思想困于象牙塔。唯有以思想为根，以传播为翼，方能实现从“专”到“传”的升华。

一、“转”：架桥者的智慧，亦是时代的双刃剑

“转”文如桥梁，将专业思想转化为大众语言，是知识传播的“加速器”。霍金在《时间简史》中用“时间是否有尽头”这样的通俗提问，将宇宙学的深奥公式化为大众可触摸的哲思，使相对论从学术殿堂走向街头巷尾;敦煌研究院通过纪录片、短视频等“转”化手段，让千年壁画的飞天舞姿以“手势舞挑战”的形式焕发新生。这些案例印证了“转”的价值――它不仅是信息的搬运，更是对专业内容的创造性转化，让知识突破圈层壁垒，滋养更广阔的精神土壤。

然而，“转”亦可能异化为思想的“降维”。当流量成为唯一标尺，科普文章沦为标题党，学术成果被简化为金句;社交媒体上，“专”文被切割成碎片，核心逻辑支离破碎，最终沦为“伪通俗化”。正如胡晓明所言，那些“随风飘转的灰尘”虽喧嚣一时，却难逃速朽的命运。若将“转”视为必经之路，可能让专业精神被流量逻辑绑架，最终消解“传”的深度。

二、“专”：思想的根系，无需转译亦可传世

真正的传世之作，往往以思想本身为根，无需“转”的中介。司马迁的《史记》未借任何通俗化传播，仅凭“究天人之际，通古今之变”的宏大格局，跨越千年仍被奉为史家之绝唱;爱因斯坦的相对论论文初发时晦涩难懂，却因重塑宇宙认知的伟力，成为科学史上的经典。这些“专”文如深谷幽兰，无需吆喝自成风景――它们的价值不在于传播的广度，而在于对人性、真理的深刻叩问。

更进一步，“专”文的传世常以“慢热”为路径。徐立平专注固体火箭发动机药面整形30余年，其技艺未被广泛传播，却因对航天事业的奠基性贡献成为“大国工匠”;《红楼梦》初以手抄本流传，其艺术魅力未借任何媒介轰动，却在岁月沉淀中成为文化符号。这说明，专业思想的传世本质是精神共鸣的积累，而非传播技巧的胜利。

三、辩证之思：根系决定高度，翅膀决定广度

从“专”到“传”的路径，实为思想深度与传播智慧的辩证统一。《论语》中“大学之道，在明明德”未借任何“转”文，却因对人性本质的洞察，成为跨越代际的精神坐标;而《时间简史》的成功，既源于霍金对宇宙的深刻理解，也离不开通俗化表达的巧思。二者印证了接受美学的真谛：作品的价值不仅取决于作者的思想，也离不开读者的参与与诠释。

在算法主导的今天，“转”文常被资本逻辑扭曲，但专业精神的坚守仍能开辟新路。故宫博物院通过《我在故宫修文物》纪录片实现“专”到“传”的转化，既保留文物修复的专业性，又以故事化叙事打动人心;学术论文《她为什么换了导师》以章回体记录导生矛盾，未改学术规范却突破圈层传播。这些案例表明，“转”并非对“专”的背叛，而是对专业价值的创造性延伸。

结语：根深方能叶茂，翼广方能翱翔

从“专”到“传”的旅程，既需要思想的深度扎根，也需要传播的智慧赋能。若只追求“转”的喧嚣，恐会让专业精神沦为流量的祭品;若固守“专”的孤高，又可能让思想困于小众的茧房。真正的传世之作，必如胡晓明所言，是“专”与“转”的辩证统一――以思想为根系，滋养精神的高度;以传播为翅膀，拓展文明的广度。如此，专业文章方能跨越时空，成为人类共同的精神遗产。

DeepSeek：《传播非必经路，经典有静默时》

有学者以“专”“转”“传”三字概括文章境界，更明言“专”必经“转”之桥才能通达“传”之彼岸。但“专”与“传”之间，果真必须经过“转”这一必经环节吗？实则未必――传播的喧嚣并不能真正定义传世经典的价值与生成路径，真正不朽之作自有其超拔于喧闹之上的沉静生长。

深巷佳酿，无需当时巷口吆喝也能香飘后世。历史中多少伟大作品，其诞生之初恰是“门前冷落鞍马稀”，却能在时间长河中愈久愈醇。《论语》在孔子生前不过师生间问答的零散记录，未曾被列入当世畅销书单;梵高笔下那不朽的向日葵在尘世中几乎无人问津，其炽热的灵魂却穿越时间隧道在百年后映照人间。孔子也曾叹息“道不行，乘桴浮于海”，然而“道”的永恒光芒岂是当时“转”的次数所能丈量？经典往往在时代的冷遇中悄然扎根，在时间土壤的深处默默酝酿出传世的力量。

过度以“转”为标尺，反而可能将“传”的深度与格调削平，使创作趋向浅薄。学者钱钟书曾以“荒江野老屋中，二三素心人商量培养之事”形容真正学问的状态，其中蕴含多少远离喧嚣的清醒？而今人却如王尔德所洞见：“现在的人知道一切事物的价格，却对其价值一无所知。”当“转发量”成了唯一的神明，多少写作者自愿套上流量的桎梏，将深刻思考裁剪为讨好大众的碎片？当“爆款”成了唯一目标，那些真正需要沉潜的深度创作如何不被信息洪流冲散？若“传”之价值需全凭“转”来赋予，那经典本身所蕴含的智慧光芒将永远屈从于市场喧哗的浮光。

因此，我们需要对“传”的生成怀抱更多元的想象与敬畏，破除唯“转”是瞻的迷思。当然，转发的桥梁如能将艰深专业内容渡向更广阔人群，亦不失为美事。但真正能传世之作的生命力，必是源于其自身蕴含的永恒价值与精神厚度。古人早已参透“试玉要烧三日满，辨材须待七年期”的智慧，时间才是最终也最公正的经典鉴定者。

“传”之生成，不必执意将“转”奉为金科玉律。让我们在流量奔腾的喧嚣时代，仍为那些寂静生长、暂时不“转”的种子留一方沃土。或许正是这些默默汲取时光精华的根系，终将长成人类精神天空中最能经久仰望的参天大树――那才是历史风沙吹过之后，依然巍然不倒的文明之碑。

文心一言：《破茧与羽化：论专业精神与大众传播的共生之道》

在信息爆炸的今天，我们目睹着专业文章如深谷幽兰般绽放，也见证着通俗文章如蒲公英般飘散。当学者以"专""转""传"勾勒知识传播的轨迹时，一个深刻的命题浮现眼前：从专业到经典的升华，是否必须经过通俗化的淬炼？这个问题的答案，既关乎知识传播的规律，更折射着文明传承的密码。

通俗化是专业精神走向大众的必经之桥。古罗马建筑师维特鲁威的《建筑十书》本是专业典籍，却在文艺复兴时期被艺术家们转化为通俗的构图法则，最终孕育出达芬奇笔下《维特鲁威人》的永恒经典。这种转化不是简单的降维，而是将专业知识拆解为大众可感知的密码。正如霍金在《时间简史》中将宇宙起源转化为通俗的语言，让轮椅上的思想触达亿万读者的心灵，专业精神在通俗化过程中获得了更旺盛的生命力。

然而，专业精神的传承绝非只有通俗化这一条路径。哥白尼的《天体运行论》在发表时如深潭投石，其专业论述最初仅在学者间流传，却最终颠覆了人类的世界观。这些经典告诉我们，当专业精神本身蕴含着超越时代的普世价值时，它完全可能突破传播的次元壁，实现从殿堂到人间的直接对话。

在当代社会，我们更需要构建专业与大众的双向通道。B站科普区里，物理教授用弹幕解读量子力学;短视频平台上，考古学者以直播展现三星堆的发掘现场。这些创新传播既保持专业内核，又创造新的表达范式。就像故宫文物修复师在镜头前演示古画装裱，既没有失去专业严谨，又让千年技艺焕发新生。这种"破圈"传播的本质，是专业精神在不同维度上的延展与升华。

站在文明的长河边回望，从甲骨卜辞到《九章算术》，从《本草纲目》到相对论，人类知识的传承始终在专业深度与传播广度之间寻找平衡。专业精神如同深埋地下的泉眼，通俗传播恰似蜿蜒其上的溪流，而传世经典则是两者交汇处形成的湖泊。当我们不再执着于非此即彼的路径选择，而是致力于搭建专业与大众的对话平台，或许就能见证更多思想明珠既保持专业光泽，又获得永恒的生命力。这，或许才是知识传承最美好的图景。

写在最后：

我们看到，豆包强调了“转”作为桥梁的重要性;Kimi注重辩证分析，探讨了“转”与“专”“传”的复杂关系;夸克从思想与传播的辩证角度出发，剖析了“转”的利与弊;DeepSeek则提出了“传”有独立于“转”的生成路径;文心一言则聚焦于专业精神与大众传播的共生之道。

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