从“谨慎”到“押注”，英伟达布局量子计算

5月19日，英伟达(NVIDIA)创始人兼首席执行官黄仁勋在2025年台北国际电脑展上演讲时表示，英伟达正在开发量子经典或量子GPU计算平台，他预测未来所有超级计算机都有量子加速部分，超级计算机将拥有GPU、QPU和CPU。

回溯今年1月，在2025美国拉斯维加斯消费电子展(CES 2025)上，黄仁勋曾发表观点，认为量子计算在15年内实现实用化的说法“过于乐观”，相较之下，他更倾向于20年内实现可用性才是“普遍共识”。

然而，到了3月20日，在GTC 2025大会期间，英伟达举办了首个量子日活动。活动中，黄仁勋以主持人身份，围绕“量子计算：我们的现状以及前进的方向”这一主题，通过圆桌研讨会形式，召集了全球12家量子计算企业以及微软、亚马逊等科技巨头的代表，一同深入探讨量子计算当前的发展情况、应用落地成果、技术挑战以及未来趋势。并且，黄仁勋在活动中公开表示，自己此前对于量子计算应用时间的预测有误。

总体来看，英伟达正在积极调整其在量子计算领域的战略，从最初的谨慎态度转向积极布局和合作，显示出其对这一前沿技术的重视和信心。