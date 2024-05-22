Yi-Large跻身大模型竞技场榜单前七，背后原因何在？

美国时间2024年5月20日，由开放研究组织LMSYS Org(Large Model Systems Organization)发布的大模型竞技场Chatbot Arena更新榜单。

结果显示，零一万物提交的千亿参数模型Yi-Large总榜排名世界模型第7，已经超过Llama-3-70B、Claude 3 Sonnet;其中，中文分榜更是与GPT4o并列世界第一。零一万物也由此成为了总榜上唯一一个自家模型进入排名前十的中国大模型企业。

零一万物凭什么进入榜单前列？

在零一万物CEO李开复看来，零一万物是一个务实的AGI的信仰者，尽管领先者在算力上具有显著优势，但零一万物能够更高效地利用每张GPU，从而发挥出更大的价值。另外，零一万物在模型性能上，无论是在算法和数据配比、训练和推理的同步提升，还是在多模态技术的深度融合方面，都不逊色于国际同行。

零一万物模型训练负责人黄文灏指出，零一万物在初期花费了大量时间来提升数据质量，并进行尺度定律，而非急于推出首款模型。通过夯实这些基础，为后续的数据质量持续提升和模型规模扩展铺平了道路。与此同时，零一万物还高度重视算法基础设施的建设。这是一个协同设计的过程，使零一万物能够将算力发挥到比较好的水平。

不仅如此，零一万物还组建了一支强大的人才团队，既包括自主培养的精英，也有被零一万物的愿景吸引来的人才。“集工程、基础设施和算法于一体的人才团队，将在未来的发展中，发挥出越来越重要的作用。”黄文灏说道。

降价不是长远之道，技术才是核心竞争力

最近一段时间，国内多家大模型厂商纷纷调整了自家大模型产品的定价策略，大模型领域开启价格战序幕。那么，在这一背景下，像零一万物这样的初创企业该如何在竞争中跑赢大厂呢？

对此，李开复表示，零一万物已经注意到当前的价格战现象，但定价策略依然保持合理。同时，零一万物也在努力降低成本，以期在价格上更具竞争力。同时，在模型表现方面，零一万物对全球用户开放，并相信在全球范围内，我们的模型在性能和性价比方面都具有很强的竞争力。

“我认为，大模型公司不会盲目跟风降价，因为技术才是核心竞争力，”李开复说，“如果一家公司纯粹靠贴钱来做生意，而忽略了技术提升，那么我们不会选择与其进行价格竞争。我们对自己的模型表现是非常自豪的。”

面向未来，李开复表示：“零一万物致力于在各类模型上都达到业界顶尖水平，无论是小模型还是大模型。我们的策略是全面覆盖，针对每一个可能存在的模型尺寸，都力求发布性能高且推理成本低的产品，供开发者使用。”

写在最后：

现如今，大模型已从技术探索走向商业化落地阶段。因此，模型的实际性能需要通过具体应用场景的考验，才能证明其真正的价值和潜力。

Chatbot Arena作为一个采用盲测机制以避免操纵结果、并且能够持续更新评分体系的评测平台，不仅能够通过大规模的用户参与，确保评测结果的真实性，更为整个行业的健康发展、技术创新和产品优化提供了助力。在这样的评测体系下，Yi-Large模型能够脱颖而出，在大模型盲测榜单上名列前茅，无疑是对零一万物技术实力的有力印证。