Opera在其浏览器中接入Gemini，用户可获得更多新信息和对话响应

5月30日消息，外媒报道称，Opera浏览器用户可以获得更多的最新信息和更多的对话响应，因为，Opera将谷歌Gemini大模型整合至Aria中。

2023年发布的Aria就像一个AI助手，可以回答用户的查询、编写代码和执行其他任务。根据Opera的说法，Aria并不依赖于一个AI模型来响应用户，而是选择它认为最适合特定任务的人工智能模型。通过这种新的整合，Aria可以利用Gemini，该公司称其为Opera用户提供“高性能的最新信息”。

Aria可以在所有Opera浏览器上使用，包括游戏浏览器Opera GX。

大模型的Gemini家族由几个不同大小和功能的模型组成。Gemini Nano是最小的，主要面向移动电话等设备。Gemini Pro 1.5和Gemini Pro 1.5 Flash是中型的，而Gemini Ultra是谷歌功能最强大的型号。Gemini Pro和Gemini Ultra为Gemini聊天机器人提供动力。

通过新的集成，Opera用户可以听到Aria“以类似对话的方式”大声读出它的回答。谷歌的文本到音频AI模型为Aria的朗读功能提供了类似于ChatGPT的朗读功能的支持，后者可以读取聊天机器人的结果。

这并不是Opera第一次与谷歌的AI模型合作。Aria在4月份使用谷歌的Imagen 2模型添加了图像生成功能，该功能允许用户直接从Opera浏览器生成图片。