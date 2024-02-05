大模型视角下的南北方年夜饭差异

时光荏苒，岁月如梭，转眼间我们即将迎来2024年龙年春节。而年夜饭作为春节最为重要的一环，不仅仅是一顿丰盛的晚餐，更承载着团圆、祝福和深厚的文化传承。

值得一提的是，南北方年夜饭的差异是中国饮食文化中的一道独特风景线。这种差异不仅体现在菜品和口味上，还在餐桌的礼仪和文化底蕴中展露无遗。

那么，在大模型的眼中，南北方的年夜饭又会呈现出怎样的不同呢？本次，我们选取了文心一言、通义千问、讯飞星火认知大模型、腾讯混元助手以及豆包这五款大模型，一起看看它们各自的表现吧。

文心一言：

北方年夜饭

南方年夜饭

评论：文心一言眼中的北方年夜饭好像是包子开会;南方年夜饭则完全不同，菜肴琳琅满目，让人看了就食欲大增。

通义千问：

北方年夜饭

南方年夜饭

评论：通义千问眼中的北方年夜饭有些极简主义风格;南方年夜饭丰富多样，有菜有肉有酒。

讯飞星火认知大模型：

北方年夜饭

南方年夜饭

评论：讯飞星火认知大模型眼中的北方年夜饭很丰盛，但是没看出来是什么菜品;南方年夜饭只有两道菜，略显朴素了~

腾讯混元助手：

北方年夜饭

南方年夜饭

评论：北方年夜饭以饺子、鱼等传统菜肴为主，这在图片中体现了出来;另外，腾讯混元助手眼中的南方年夜饭就交给南方网友来点评一下吧。

豆包：

北方年夜饭

南方年夜饭

评论：豆包眼中的南北方年夜饭丰富多样，暖色系色彩搭配增添了几分温馨与喜庆。但是，无法确定具体是什么菜肴。

总的来说，不同模型对于南北方年夜饭的描述存在一定差异，这既反映了模型自身的特点和视角，也体现了南北方年夜饭文化的丰富性和多样性。