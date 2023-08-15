讯飞星火认知大模型V2.0正式发布，一起看看有哪些升级

8月15日，科大讯飞在合肥滨湖国际会展中心举办了主题为“解放生产力 释放想象力”的发布会，正式发布了讯飞星火认知大模型V2.0(以下简称“星火V2.0”)。

据科大讯飞董事长刘庆峰介绍，星火V2.0在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学能力7个方面实现了持续提升，并重磅升级了代码能力和多模态能力。

在代码能力方面，星火V2.0在代码生成、代码补齐、代码纠错、代码解释、单元测试生成等5个维度进行了全新的提升。

从业界参考测试集上的效果对比来看，星火V2.0基于Python语言和C++语言进行代码写作能力已接近ChatGPT。从真实应用场景的效果对比来看，星火V2.0基于Python语言在代码生成、代码补齐方面已超过了ChatGPT。

“我们也制定了非常明确的目标，到今年10月24日，讯飞星火将在代码的各维度能力上超越ChatGPT，明年上半年对标GPT4.0。”刘庆峰说道。

为了让研发人员更好地应用到代码能力，科大讯飞专门发布了智能编程助手iFlyCode 1.0，将丰富的代码功能无缝融入到集成开发环境中，同时提供生成实现思路、提供修改建议、专业知识问答等专业代码知识服务。

目前，在科大讯飞内部已有超过2000名员工对iFlyCode 1.0进行了使用，并取得了显著成效。其中，代码采纳率超30%、编码效率提升30%，综合效率提升15%以上。

在多模态能力方面，星火V2.0在图像描述、图像理解、图像推理、识图创作、文图生成、虚拟人合成等方面实现了提升。

并且，基于多模态能力升级，科大讯飞发布了集视频分析、创意文案、AI配音、配图生成、AI主播等功能为一体的AIGC内容创作平台――讯飞智作2.0，可以实现高效生产灵活定制。

刘庆峰表示，科大讯飞在过去24年创业过程中，一直专注于人工智能，有非常深厚的技术积累。“我们的每一个算法模块都是自己做的，不是说拿第三方的来源平台训练的。”

此外，面向各学段学生、商务人士等广大英语学习爱好者的星火语伴也升级到2.0，将具备主题对话、虚拟人对话、口语模考和情景交流等功能;面向智慧课堂领域，科大讯飞发布了星火教师助手，支持单元教学规划、教学活动设计、课件制作等教学设计三大环节，解放备课生产力、释放学生想象力;科大讯飞AI学习机在星火V2.0的赋能下，也迎来两大功能升级，包括AI编程空间和AI创意画板。

科大讯飞还宣布与奇瑞、JAC、大众等车企共建汽车AI星火生态，推动汽车智能化升级;联合交通银行、中国人寿、国元证券等金融机构共建金融AI星火生态，推动金融智能化升级;携手华为发布星火一体机，让每一家企业都可以在国产自主创新的平台上，更方便、更自主、更安全可控地私有化部署大模型。