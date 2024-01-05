降低风险、改变现有IT服务 2024年生成式AI趋势预测

2023年的科技圈、IT圈可以说是被“大模型、生成式”AI支配的一年，无论是企业级解决方案，还是消费级终端设备都与AI建立了更紧密的联系。特别是AI应用生态完善，让相关软件服务及产品更加成熟，涌现众多围绕生成式AI打造的新体验，比如文生文、文生图以及音乐视频创作等等。

IDC预测到2027年全球在AI解决方案上的支出将超过5000亿美元，会进一步加速AI从技术投入到实施落地、增强产品及服务应用。

IDC全球人工智能和自动化市场研究与咨询服务部副总裁Ritu Jyoti在IDC FutureScape研讨会时提到：ChatGPT在全球范围内的爆火，让AI在公众采用领域迎来第一个转折点，未来随着AI和自动化投入的增加，关注结果、治理、风险管理至关重要。

在IDC给出的AI、生成式AI、自动化的十大预测中也提到，加速效率和风险管控将是生成式AI重要的两个方面，云和软件平台提供商将把生成式AI安全和治理部分与其主要服务捆绑在一起，以增加价值并区分其产品。



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此外通过在应用程序、IT服务中更多地利用人工智能将有助于简化效率、提高服务交付速度，增强IT服务利润。

还有一点值得关注，商业模式会帮助企业将生成式AI货币化并推动持久竞争优势。企业通过探索创新商业模式，可以将生成式AI货币化潜力翻倍。

简而言之，在算力、算法和数据等要素持续完善的前体验，AI、生成式AI以及大模型正加速向着千行百业数智化以及消费市场的实际应用挺进。例如用户端，随着手机、PC、智能家居具备更高端侧及边缘AI算力支持，融入更多AI特性，终端AI加速普及正大力推动AI全新应用场景的丰富。

无论是本地大模型助手，还是生成式AI，在软件开发者的推进下，包装成“成熟应用”的AI正成为越来越多人选择的智能助理――从辅助的文档矫正、编辑、PPT制作，到生成图片、激发创意灵感，再到根据日常习惯学习进化，以提供个性化智能体验…AI的潜力正在被逐渐开发出来。

当然，围绕AI的安全、隐私防护话题也从未停止，如何更好地发挥AI带来的优势，战胜数据安全等方面的挑战，也是接下来行业的重点发力方向。