2026年1月5日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

杨立昆谈从Meta离职原因

自爆出将离开Meta的消息后，杨立昆的日程安排得极其紧凑。报道称，杨立昆的新公司名为先进机器智能实验室，将由法国医疗人工智能初创公司Nabla的联合创始人兼首席执行官亚历克斯・勒布伦领导。谈及自己在Meta任职十余年后最终决定离职的原因，杨立昆直言不讳。他表示，继续留在公司已陷入难以调和的立场困境。促使他离职的另一大原因是，他在世界模型与自主智能体(AMI)领域的研究成果，已展现出诸多潜在应用场景，例如航空发动机和重工业等，但这些领域均非Meta的关注重点。(新浪财经)

杨立昆的离职创业是AI行业技术路线分歧与顶尖人才自主选择的典型事件，既折射出巨头商业目标与前沿基础研究的矛盾，也为AI下一代发展开辟了新赛道。

马斯克：发布Grok新版本

马斯克在社交媒体表示，Grok的新版本已发布。(第一财经)

宇树发布人形机器人H2训练视频

1月4日晚间，宇树科技官方视频号中发布宇树人形机器人H2的日常训练视频。视频中，身高超过一米八的H2展现了空翻踢腿、踢踹120公斤的沙袋等动作。(新浪科技)

高难度动作并非“花架子”，而是对机器人本体硬件、算法、感知系统的综合验证，是技术成熟度的重要标志。

微软CEO呼吁别纠结AI劣质品引争议

微软CEO纳德拉发布了一篇短文，阐述了他对2026年人工智能发展的展望。在这篇短文中，纳德拉表示，他希望整个社会能不再纠结于人工智能的“劣质产物(slop)”问题，同时他强调，这项技术若想获得大众认可，就必须跳出“博眼球”的层面。(新浪科技)

AI+制造，苏州谋划新型工业化新路线

1月4日，苏州召开苏州市新型工业化推进会议暨“AI+制造”创新发展大会，吹响新一年以制造业为抓手，推动实体经济高质量发展的冲锋号。大会对《苏州市推进新型工业化2026年行动方案》做出解读，明确了2026年苏州推进新型工业化的路线图与施工图。2026年，苏州将以争创国家新型工业化示范区为主线，坚持智能化、绿色化、融合化方向，实施新型工业化“八大工程”28项行动，推动规上工业总产值突破5万亿元。(上证报)

报告：百度智能云自研GPU云市场份额第一

1月4日，国际咨询机构沙利文发布《2025年中国GPU云市场研究报告》。报告显示，在中国自研GPU云市场中，百度智能云以40.4%的市场份额位居第一，在自研GPU云产品能力、算力规模及重点行业落地等方面形成明显领先优势。(36氪)

雷军：未来五年至少投2000个亿在技术研发

小米集团创始人、董事长、CEO雷军1月3日举行2026年第一场直播，雷军表示，小米集团在未来五年里面，坚持投入2000亿元。“在技术研发上，过去五年我们投了差不多1050亿。未来五年我们至少会投2000个亿。”雷军表示。(新浪科技)