OpenAI对中国API“停服”，意味着什么？

2022年11月，OpenAI发布的一款名为ChatGPT的AI聊天机器人，凭借着强大的语言处理能力和信息整合能力迅速出圈。4个月后，OpenAI进一步宣布开放其API，使得开发人员可以将ChatGPT模型集成到自己的产品中。

就在开发者们通过调用和集成ChatGPT模型，探索新的应用可能性时，OpenAI的一项新政策引起了广泛关注。北京时间6月25日凌晨，有开发者收到来自OpenAI官方的邮件，邮件写道：“数据显示，您的组织存在来自OpenAI目前不支持的地区的API流量。我们将从7月9日开始采取额外措施，阻止来自不在我们支持的国家和地区列表中的地区的APl流量。”

终止提供服务影响有多大？

在OpenAI 给出的“支持访问国家和地区”名单上，不包括中国内地、中国香港和中国澳门。需要指出的是，OpenAI官方此前就不向中国境内提供服务，也没有向中国用户开放注册和使用，中国开发商使用OpenAI的能力主要有两个主流渠道：

一是申请使用AzureOpenAI服务，通过微软官方合作伙伴获取服务，可以合规、稳定地提供企业用户使用ChatGPT的功能;二是对接OpenAI官方提供的API，这种方式允许开发者通过编写代码和发送HTTP请求来直接与OpenAI的服务器交互，获取所需的AI服务。

OpenAI发布限制措施后，无疑将对希望借助OpenAI大模型进行“套壳”开发的创业公司带来非常大的影响。所谓“套壳”，指的是在开发人工智能产品过程中，只是简单地采用OpenAI的技术或模型。这些产品通常只在用户界面或部分功能上进行了修改，没有对底层技术作出实质性的改进或扩展。对于这些产品而言，OpenAI的政策调整将使它们失去核心功能的支持。

是挑战也是机遇

基于此，国内的大模型厂商纷纷推出了切换方案，旨在帮助受影响的开发者和企业顺利进行技术迁移。

例如，百度智能云千帆推出了大模型普惠计划，该计划为新注册企业用户提供0元调用0元训练、0元迁移等服务。同时，针对OpenAI迁移用户额外赠送与OpenAI使用规模对等的ERNIE3.5旗舰模型Tokens包。

阿里云也不甘示弱，将qwen-plus大模型的API定价为OpenAI的1/50,输入价格为0.004元/1000 tokens,输出价格为0.012元/1000 tokens。同时，阿里云还提供了2200万免费tokens，进一步降低开发者的尝试门槛。

腾讯云则宣布将为新迁移企业用户免费赠送1亿腾讯混元大模型tokens，并提供免费专属迁移工具和服务。目前，腾讯云提供混元Pro、Standard、Lite等多个不同版本和尺寸的模型，供用户选择。

商汤科技推出大模型“0元购”计划，成为商汤“日日新SenseNova”新注册企业用户，将获得涉及调用、迁徙、训练等多项免费服务大礼包。

科大讯飞发布“讯飞星火API普惠政策”，包括：星火Lite版本永久免费，星火Pro版本免费试用1个月，星火Max版本赠送1亿tokens，首次公开发布的星火4.0 Ultra版本首单买一送一，同时提供技术专家1V1支持服务。

智谱AI面向OpenAI API用户提供搬家计划，核心内容包括：为开发者提供高达1.5亿Token的赠送;为高用量客户提供与其在OpenAI平台使用规模对等的Token赠送，不设上限;提供从OpenAI到GLM的迁移培训，帮助开发者快速适应新平台等。

百川智能向OpenAI用户推出零成本迁移计划，包括赠送1千万Token、免费使用Assistants API、技术专家答疑等。

此外，零一万物发起“Yi API二折平替计划”，面向OpenAI用户推出了迁移至Yi系列大模型的服务。据悉，目前注册使用Yi API的新客户，赠送100元额度;平台充值还将赠送50%到账额度，上不封顶，为用户提供更长线的优惠等。

当然，以上只是列举了一部分。可以说，国内大模型厂商推出的切换策略不仅为企业和开发者提供了技术迁移的便利，也促进了国内大模型技术的快速发展。

写在最后：

值得一提的是，近年来，国产大模型不断取得突破，发展速度和实力令人瞩目。清华大学基础模型研究中心最新发布的2024年3月版《SuperBench大模型综合能力评测报告》对Llama 3-8B、Llama 3-70B等16个海内外具有代表性的模型进行了评测。结果显示，国内大模型智谱AI的GLM-4与百度文心一言4.0在多项评测中进入榜单前五名。由此可见，我国在人工智能领域的强劲实力。

虽然OpenAI决定终止对中国提供API服务，但此举也为国内大模型厂商创造了一个快速占领市场，吸引更多用户的绝佳机会。并且，这也促使大模型厂商不断提升产品质量和服务水平，以满足用户需求。