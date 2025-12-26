2025年12月26日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

闪剪发布“AI Team”智能体，实现Agentic 时代全域内容自动化生产

近日，闪剪正式推出闪剪 “AI Team”智能体。该产品标志着AI工具正从“辅助型工具”向“内容自动化生成智能体”转型。(36氪)

机构：预计2030年全球生成式AI消费支出达6990亿美元

12月25日消息，Counterpoint Research最新报告显示，预计全球生成式AI消费支出将从2023年的2250亿美元增长至2030年的6990亿美元，复合年增长率(CAGR)达21%。从细分领域来看，AI对话平台是增长最快的板块，个人助理型AI和内容生成工具同样有望实现显著扩张。到2030年，全球AI对话平台的月活跃用户数(MAUs)预计将突破50亿。(《科创板日报》)

AI对话平台的爆发式增长，源于其作为人机交互入口的核心价值，从简单问答向复杂任务执行演进，预计2030年月活用户突破50亿，覆盖全球多数互联网用户。

美银分析师：2026 年半导体营收同比将增长三成，总额破万亿美元

12月25日消息，根据《雅虎财经》引述的报告，美国银行分析师 Vivek Arya预测，2026年全球半导体产业营收将同比增长30%，总额则将超越1万亿。(IT之家)

AI是绝对驱动主线，数据中心服务器、GPU、HBM等相关需求爆发，推动高营收规模。

全球首款无需遥控的智能机器狗，维他动力“大头 BoBo”将开启公测

12月25日消息，Vbot维他动力联合创始人赵哲伦宣布机器狗“大头 BoBo”将开启公测，这款产品号称“全球首款无需遥控的智能机器狗”，于12月23日正式发布并开启预订。

2026北京亦庄人形机器人半程马拉松报名通道开启

12月25日消息，北京亦庄正式宣布将于2026年4月19日举办人形机器人半程马拉松和北京亦庄半程马拉松，赛事报名通道正式开启。2026北京亦庄人形机器人半程马拉松以“亦马当先”为主题，赛事采用“人机共跑”模式，人类选手和人形机器人选手同时起跑、共用同一赛道。(财联社)

机构：金士顿模组领涨 DDR4、DDR5等存储产品现货价格坚挺

12月25日消息，根据TrendForce集邦咨询最新发布的存储现货价格趋势报告，DDR4、DDR5内存及相关模组价格持续攀升，但涨幅略有放缓。作为顶级模组供应商，Kingston(金士顿)本周大幅提高了DRAM价格，整体现货价格未见疲软迹象。与此同时，NAND闪存现货市场在合约价格上涨的预期下呈现看涨情绪。(《科创板日报》)

上海：创建国家6G综合试验地方基地 大力推动6G技术研发

12月25日消息，上海市人民政府办公厅印发《关于支持长三角G60科创走廊策源地建设的若干措施》。其中提出，培育未来产业集聚区。创建国家6G综合试验地方基地，大力推动6G技术研发、标准研制、技术试验、中试熟化、场景应用与国际合作。按照规定分阶段给予不超过总投入30%、最高3000万元的经费支持。(财联社)