2026年1月4日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

梁文锋参与撰写，DeepSeek发布新论文

DeepSeek近日发布论文，阐述了一种更为高效的人工智能开发方法。该论文由创始人梁文锋参与撰写，提出了名为“流形约束超连接”(mHC)的框架。作者称，该框架旨在提升可扩展性，同时降低训练先进人工智能系统的算力和能源需求。DeepSeek下一代旗舰系统R2预计将在2月份春节前后问世。(财联社)

这是AI行业从堆参数转向提效率的关键突破，既解决了当前大模型训练的核心痛点，也彰显了国产团队的底层创新实力。

OpenAI整合团队开发音频AI模型，为发布AI个人设备铺路

据知情人士透露，OpenAI正采取措施优化其音频AI模型，为未来发布由AI驱动的个人设备做准备。三名知情人士表示，该设备预计将主要依赖音频交互。(新浪财经)

新一代音频模型支持情感化表达、实时对话和打断处理，解决了现有语音交互的机械感和延迟问题。

百度：计划分拆昆仑芯并于港交所独立上市

百度在港交所公告，已根据上市规则PN15向香港联交所提交有关建议分拆昆仑芯的方案，而香港联交所已确认公司可进行建议分拆。1月1日，昆仑芯已透过其联席保荐人以保密形式向香港联交所提交上市申请表格(A1表格)，以申请批准昆仑芯股份于香港联交所主板上市及买卖。目前的方案为建议分拆将通过昆仑芯股份的全球发售进行，包括：昆仑芯股份于香港进行公开发售，以供香港公众人士认购;及向机构及专业投资者配售昆仑芯股份。于本公告日期，昆仑芯为本公司之非全资附属公司。建议分拆完成后，预计昆仑芯仍将为本公司之附属公司。(36氪)

分析师：三星SDI或将持续亏损直至2026年底

NH Investment&Securities以Ju Min-woo为首的分析师表示，三星SDI在2025年第四财季因美国电动汽车需求疲软而录得大于预期的亏损后，可能会持续亏损直至2026年底。这些分析师表示，由于在欧洲的电动汽车电池市场份额不断下滑，这家韩国电池制造商可能比竞争对手受到更大冲击。NH Investment&Securities预计，该公司第四财季将录得3,387亿韩元的营业亏损，而市场平均预期为亏损2,690亿韩元，并预计其2025年年度亏损为1.765万亿韩元。NH Investment&Securities预测，该公司2026年的营业亏损可能收窄至9,670亿韩元。(新浪财经)

xAI承认Grok修图功能遭滥用

马斯克旗下 xAI 本周为 Grok 推出了新图像编辑功能，允许 X 用户无需原作者同意即可编辑任何图像，引发用户争议。后续将这一事件彻底推向风口浪尖的则是 ―― 马斯克 1 月 1 日要求 Grok 将演员本・阿弗莱克的 AI 梗图替换为自己的脸，从而掀起了一股“比基尼换装”热潮。(新浪科技)

中信建投：量子计算产业规模有望保持高复合增长

中信建投研报称，量子计算有望迎来高复合增长阶段，市场增长潜力可观。根据光子盒研究院预测，量子计算有望进入高复合增长阶段，全球量子计算产业规模有望从2024年的50亿美元左右，增长至2035年的8000亿美元左右，占据量子科技近90%的份额，成为其主要增长引擎。产业链上游发展相对成熟、增长显著，下游处于产业初期，增长潜力巨大，有望从2024年的2.7亿美元，逐步增长到2035年的2026.7亿美元。量子计算招标市场聚焦上游关键设备，下游科研领域应用最为主流。(证券时报)

张朝阳2026跨年演讲：科普应基于精确的数学计算

12月31日晚10点，搜狐创始人张朝阳开启其第三场跨年演讲。今年演讲主题为“我们所居住的太阳系”。张朝阳认为，科普应基于精确的数学计算，而非追求噱头，因而物理课始终坚持“严肃推导”的特色。据了解，《张朝阳的物理课》开播四年来已开展270场直播课，累计在线时长超过26000分钟。(36氪)