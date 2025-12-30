2025年12月30日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些大事？行业大咖抛出了哪些新的观点？《科技速递》即刻为您梳理关键资讯：

Meta宣布收购AI智能体公司Manus，创始人肖弘将出任Meta副总裁

Meta宣布收购AI智能体公司Manus以加速人工智能创新，具体交易条款未披露。据晚点LatePost消息，在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。收购完成后，创始人肖弘将出任Meta副总裁。(36氪)

Meta收购Manus不仅是一次商业交易，更是AI产业从技术验证期迈向大规模应用期的分水岭。这场收购将加速AI普惠化，重新定义人机交互方式。

Waymo在伦敦测试自动驾驶出租车

谷歌旗下自动驾驶公司Waymo最近被发现在英国首都伦敦测试其自动驾驶出租车。根据一位网友周日在YouTube上发布的帖子，网上出现了一段视频，展示了一辆Waymo品牌的捷豹I-Pace电动汽车在伦敦街头行驶。值得注意的是，在这段视频中，这辆车并不是自动驾驶的。(新浪财经)

腾讯元宝宣布“任务”功能正式上线

腾讯元宝宣布“任务”功能正式上线。据介绍，用户把元宝App、电脑版更新至最新版本，直接把时间安排、自律习惯、任务计划一句话告诉元宝，到点就能准时提醒，此外还能提前测试任务、手动管理任务、自定义提醒。(36氪)

对用户而言，降低了时间管理的操作成本，让忙碌人群能更专注任务本身，同时助力自律习惯养成。

OpenAI高薪招聘“应急主管”：AI安全治理压力持续上升

OpenAI公司近日发布招聘信息，拟以年薪55.5万美元招募一名“安全与风险准备主管”，该岗位将直接负责评估和应对AI在心理健康、网络安全、生物安全等领域可能引发的系统性风险。OpenAI首席执行官山姆・奥尔特曼在社交平台上表示，该职位是公司当前阶段的“关键角色”，将承担起“帮助世界应对AI潜在负面影响”的职责。(财联社)

蚂蚁阿福：问答结果中无任何广告推荐、不存在商业排名

12月29日，蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布声明称，阿福的问答结果中没有任何广告推荐、不存在商业排名，也不受任何其他商业因素干扰。本月中旬，蚂蚁集团宣布旗下AQ品牌升级为“蚂蚁阿福”，并发布App新版本，升级健康陪伴、健康问答、健康服务功能。据蚂蚁集团披露，“蚂蚁阿福”App目前月活用户超1500万。(36氪)

智平方发布全球首个模块化具身智能服务空间“智魔方”

12月29日，通用智能机器人企业智平方(AI² Robotics)宣布，全球首个模块化具身智能服务空间“智魔方”在北京、深圳同步发布，并已率先落地北京朝阳公园与深圳万象城。目前，智魔方已推出四大独立功能模块：咖啡、冰淇淋、娱乐、零售，不同模块可根据场景自由组合。(36氪)

火山引擎官宣成为总台春晚独家AI云合作伙伴

据火山引擎消息，12月28日，中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》分会场发布活动在京举行，会上宣布火山引擎正式成为总台春晚独家AI云合作伙伴。(36氪)

英伟达收购50亿美元英特尔股份

英伟达周一在文件中表示，已购买价值50亿美元的英特尔股份，落实了这家美国半导体公司9月宣布的交易。这家领先的人工智能芯片设计商在9月曾表示，将以每股23.28美元的价格收购英特尔普通股。该交易被视为在英特尔经历多年失误以及资本密集型扩产耗尽财务后的一次重要资金支持。根据周一的文件，这家全球市值最高的公司已通过私募方式，以协议中设定的价格购买了超过2.147亿股英特尔股份。根据美国联邦贸易委员会(FTC)本月早些时候发布的公告，美国反垄断机构已批准英伟达对英特尔的投资。(新浪科技)