从编程小白到贺卡设计师，大模型一键搞定！

近年来，大模型技术取得了突破性进展。其强大的功能涵盖了自然语言处理、图像识别、智能对话等多个领域，广泛的应用场景更是渗透到人们生活和工作的方方面面。

在编程领域，大模型的出现更是引发了一场革命性的变革。以往，编程被视为一项专业性极强的技能，需要程序员具备扎实的编程基础、丰富的代码编写经验以及严谨的逻辑思维能力。

但如今，大模型让编程的门槛大幅降低，即使是没有编程基础的人，也能借助大模型实现一些简单的编程任务。《2024软件研发应用大模型国内现状调研报告》显示，国内的软件研发团队对大模型的重视程度显著提升，绝大多数的团队(91.3%)拥抱大模型。积极应用大模型的团队，占比超过了一半，达到54%。可以说，这一变化，不仅为编程初学者打开了一扇新的大门，也为行业发展注入了新的活力。

在 “三八” 国际妇女节即将来临之际，作为编程小白，决定利用文心一言、豆包、夸克、通义千问和DeepSeek这五款大模型来生成电子贺卡的HTML代码，通过实际操作对比它们的表现。

小编提出的需求简单而明确：生成一张包含节日祝福语和互动按钮的电子贺卡 HTML 页面。具体要求为：

1、电子贺卡宽度为400px，高度为600px，背景颜色为浅粉色，其他区域为白色背景，使用UTF-8编码格式。

2、页面上方显示：节日快乐，文字颜色是红色，字体加大加粗。

3、文字下方是按钮，按钮上的文字为点击抽取节日祝福。当鼠标点击按钮时，在按钮下方显示祝福语，祝福语以“三八妇女节”为主题，随机生成，文字颜色为蓝色。

4、文字、按钮、祝福语居中对齐。

五款大模型在接收到小编的需求后，各自迅速生成了HTML代码。小编将这些代码逐一运行，页面呈现效果如下图所示：

从整体表现来看，这五款大模型都可以依照具体需求生成HTML代码，满足基本的功能要求，这充分展现了大模型在编程辅助方面的能力。但深入观察后发现，从美观度上来看，五款大模型生成的电子贺卡有一些差异。

其中，文心一言生成的页面布局简洁，祝福语和按钮位置适中，整体看起来比较协调。豆包生成的页面虽然功能得以实现，但祝福语与边缘距离较近，导致视觉上不够美观。夸克生成的页面简洁明了，功能清晰。通义千问生成的页面页面布局合理，祝福语和按钮的位置也恰到好处。DeepSeek生成的页面在美观度上表现最佳，“节日快乐” 两侧有装饰图案，这些图案的添加增加了视觉吸引力;按钮设计为弧形，与整体风格更加协调，布局更为美观，从色彩搭配到元素排版都给人一种舒适、精致的感觉。

在科技浪潮中，大模型正从初步探索迈向深度应用，实现了质的跨越，成熟度也在持续攀升。随着技术的不断迭代，我们有理由期待，未来这些大模型会持续进化，为我们带来更多突破想象的惊喜，让生活与工作更加高效便捷。

值此“三八”国际妇女节即将到来之际，衷心祝愿所有女性朋友们节日快乐，愿你们在各自的人生舞台上绽放独有的光芒。