推理速度提升达45% 英特尔推出一套共计34个开源AI参考套件

凭借与埃森哲长期合作，近日英特尔宣布推出一套共计34个开源AI参考套件。套件采用oneAPI开放的、基于标准的异构编程模型和英特尔端到端的AI软件产品组合的组件共同构建，其中包括英特尔AI分析工具包和英特尔发行版OpenVINO工具套件，助力开发者、数据科学家更快、更轻松部署AI，让更多行业及领域的应用在AI套件加持下带来性能提升，以及部署时间的缩短。

据介绍，英特尔推出的每个套件均包含面向AI优化的模型代码、训练数据、机器学习流水线、库以及oneAPI组件，让企业可以在采用不同架构的本地、云端和边缘环境下灵活应用。预配置的套件简化了横跨消费品、能源和公用事业、金融服务、健康和生命科学、制造业、零售业和电信业等行业的AI开发。未来，英特尔还将持续更新参考套件，加速AI发展。

效果方面，英特尔也分享了一些案例。

使用专为企业对话式AI聊天机器人交互设置而设计的AI参考套件，可以通过oneAPI优化，在批处理模式下将推理速度提升高达45%。

专为生命科学领域的视觉质量控制检测自动化而设计的AI参考套件，经过oneAPI优化后，视觉缺陷检测的训练速度提升高达20%，推理速度提升高达55%。

对于用于开发者预测公用事业资产的健康状况并提高服务可靠性的AI参考套件，能将预测准确度提升高达25%。

英特尔副总裁兼人工智能和分析部门总经理李炜博士表示：“英特尔AI参考套件为数百万开发者和数据科学家在健康和生命科学、金融服务、制造业、零售业等诸多领域开发和扩展AI应用，提供了简便、高效且经济实惠的方式。英特尔致力于通过广泛的产品组合――基于AI加速的处理器和系统，加以对开放AI软件生态的投入，推动构建一个让AI触手可及的未来。该参考套件采用了英特尔AI软件产品组合的丰富组件并基于开放、基于标准的oneAPI多架构编程模型所打造。”

埃森哲董事总经理John Giubileo表示：“与英特尔合作为开源社区开发AI参考套件，促使我们客户能够以更高效地方式运行AI工作负载。这些基于oneAPI构建的套件旨在为开发者提供便捷和高效的AI解决方案，从而降低项目复杂性，缩短其在各行各业的部署时间。”

在AI领域英特尔多年积累了来自硬件、软件和生态等多方面的优势，可以在云端、边缘和终端侧部署多样化AI应用，不仅携手开发者等合作伙伴拓展AI应用场景，还同步降低AI部署门槛，让更多开发者、企业、用户成为AI普惠的受益者。