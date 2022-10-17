人形机器人火了，距离我们还有多远？

2021年8月，在特斯拉AI Day活动上，特斯拉CEO埃隆・马斯克发布特斯拉人形机器人(Tesla Bot)计划，代号“擎天柱”(Optimus)。时隔一年，“擎天柱”原型机正式亮相，并展示了搬运箱子、植物浇水、移动金属棒等操作。马斯克预计未来产量可达到数百万台，目标价格或将低于2万美元。

随着“擎天柱”的推出，让人形机器人这一新兴赛道引起市场的广泛关注，这是否就意味着人形机器人商业化的开启呢？

人形机器人发展回顾

在讨论这个问题之前，首先需要回顾一下人形机器人的发展历程。

实际上，人类对于人形机器人的探索由来已久。让我们把时间拉回到15世纪末，大约在1495年，意大利科学家达・芬奇在手稿中绘制了一幅人形机器人的草图，这款机器人被设计成骑士模样，但因受到了科技水平的限制，其肢体活动只能依靠风能和水力驱动。

直到1973年，日本早稻田大学推出真人大小的机器人WAROT-1，配置了机械手脚、人工视觉及听觉装置，可以通过触觉传感器用手抓取和搬运物体，并进行简单的日语对话。但WAROT-1行动能力非常弱，行走一步需要45秒。

进入21世纪，随着人工智能、大数据、边缘计算、云计算等技术发展，人形机器人有了质的飞跃。例如2013年，由日本东京大学、电通集团及丰田公司共同研发的机器人Kirobo，具有面部识别功能，并可与宇航员进行对话;2016年，波士顿动力的人形机器人Atlas正式亮相，能像人类一样用双腿直立行走，此后经过数年的更新迭代，Atlas已经能够完成各类高难度跑酷运动。2020年，美国创业公司Agility Robotics宣布其双足机器人Digit，能够在无人干涉的环境下搬运货物，能应用在物流、仓储、工业等场景。2021年，日本丰田推出的Busboy，可执行85%的复杂人类级任务……

蓝海市场蓄势待发？

那么，为什么要发展人形机器人？

人形机器人是机器人中与人类最相似的，可以采用双腿行走方式，通过手臂和身体的协调完成一些简单的动作，以及通过简单的语言与人类进行交流。

例如，人形机器人可以上下台阶、在行走过程中跨越障碍物、弯腰搬起货物、做出与人类相似的舞蹈动作等，这些都是其他机器人很难完成的。可以说，人形机器人的应用场景十分广泛，具体来看：

1、保障人类安全：安全是人形机器人最明显的优势。它们可以在一些危险的工作场所和恶劣的工作条件，替代人类工作，最大限度地保持安全。

2、纾解老龄化困局：目前人口老龄化问题在世界范围内出现，根据联合国关于世界人口老龄化发展趋势的预测，60岁及以上人口到2050年将达到21亿。人形机器人可以照顾老年人的生活起居，缓解老龄化带来的部分危机。

3、提升购物体验：各种商店、行政部门、酒店都使用人形机器人提供难忘的购物体验。它们帮助客户找到他们想要的东西，让访问者知道他们的尺寸是否可用，收集客户反馈等等。因此，人形机器人可以为员工和客户节省宝贵的时间。

4、高度灵活和移动：人形机器人的机动性很强，它们的腿可以帮助它们轻松地向不同方向移动。因此，人形机器人可以执行多个任务。

如上所述，这些机器人被设计成模仿人类行为。因此，一些机器人是重工业任务的理想选择，如深海勘探、太空和采矿。另外，还可以用它们来操作车辆和设备等。可以说，人形机器人将成为人类日常生活中的重要帮手。

需要指出的是，尽管人形机器人站上风口，但要实现商业化落地并非易事。一方面，人形机器人是一个高技术、综合性工程，涉及材料、传感器、控制技术、算法、运动生理学、人体工程学等学科，需要投入大量的资金和技术;另一方面，人形机器人缺乏成熟的应用场景，缺乏实用性。

因此，在保证性能的同时，注重实用性和行业结合，实现量产、降低成本，将成为支撑人形机器人产业发展的关键。

写在最后：

据市场研究机构Marketsandmarkets预测，全球人形机器人市场规模将从2022年的15亿美元提升至2027年的173亿美元，复合增长率达63.5%。另据Stratistics Market Research Consulting发布的数据显示，全球人形机器人市场在2021年已达15.1亿美元，预计到2028年市场规模将达264.3亿美元，复合增长率为50.5%

当前，人形机器人尚处于早期的发展阶段，市场增量潜力巨大。相信随着更多新玩家涌入以及技术不断成熟，人形机器人终将走进千家万户。