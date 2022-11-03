Meta净利润腰斩，扎克伯格玩砸了元宇宙？

一年前，马克・扎克伯格在元宇宙押下重注，宣布将公司名称从Facebook改为Meta，但此举似乎并没有给他带来多少回报……

利润、市值双双下滑

当地时间2022年10月26日，Meta发布了2022年三季度财报，财报显示，Meta第三季度营收为277.1亿美元，同比下滑4%;净利润为44亿美元，同比下滑52%;摊薄后每股收益为1.64美元，同比下滑49%。其中，该公司专注于元宇宙的部门Reality Labs的营收为2.85亿美元，同比下滑51%。

就在财报公布后的第二天，Meta股价暴跌24.6%，股价跌破100美元关口，较股价最高点384美元缩水75%，总市值跌至2632亿美元。另外，有媒体报道称，目前，Meta已经退出了全球20大公司行列。

数据显示，自2019年以来，Meta的Reality Labs已耗资超过300亿美元，其中仅2022年就耗资94亿美元。到目前为止，Meta大举投资元宇宙的结果至少可以说是平平无奇。尽管有人呼吁控制支出，Meta仍警告投资者，2023年要为更大的损失做好准备。

广告业务面临多重挑战

那么，扎克伯格为何执念于元宇宙，对该领域投入如此大的财力呢？

事实上，扎克伯格布局元宇宙的举动已被越来越被投资者视为一种昂贵的爱好。韦德布什证券公司(Wedbush)分析师Dan Ives将Meta的情况比作灾难片《飞机》，“这是一场恐怖的表演，扎克伯格在元宇宙下了一个冒险的赌注。”他说。

2004年，20岁的扎克伯格在哈佛大学的宿舍里创建了Facebook。如今，该平台在全球拥有数十亿用户，并通过收购图片分享应用Instagram和移动消息服务Whatsapp等竞争对手，保持了影响力，但现在它面临一系列新的挑战：

我们知道，广告是Meta最主要的收入来源。不过，近几个月来，在通胀飙升、利率上升以及其他经济困境的影响下，企业削减了支出，导致广告需求疲软。

同时，苹果隐私政策变化，也给Meta广告业务带来了不利影响。2021年4月，苹果发布的iOS 14.5更新自带ATT功能。在ATT框架下，所有收集和共享设备级信息的移动应用程序都必须提示用户让其明确地选择是否愿意让他们的数据出于广告目的被收集和共享。Meta在2021年第四季度表示，到2022年，苹果iOS的隐私变化将使公司损失高达100亿美元。

此外，由于TikTok等短视频平台的快速大规模扩张，使得Facebook的流量下滑，月活量也在逐渐减少。

可以说，从影响广告行业的经济放缓，到苹果iPhone的隐私变化，以及来自TikTok等竞争对手社交媒体平台的竞争，让Meta不得不考虑开发新的发展方向。

转战元宇宙

近几年，元宇宙可以说是风口，吸引了诸多企业争相布局，如2021年年初上市的Roblox，被称为元宇宙第一股的Roblox，主要面向年轻群体，是一个集游戏创作和大型社区的互动平台;阿里云游戏事业部发布了全新品牌元境，提供云游戏PaaS能力和开发者平台，而游戏涵盖了多种多样的赋能，覆盖了社交内容、办公应用、沉浸式游戏等;微软推出了一套元宇宙工具，使用户能够在虚拟的数字空间中创建自己的数字形象，与他人互动，参与工作、学习……

另外，元宇宙的建设需要庞大的算力，高通、英伟达、AMD等巨头进军元宇宙芯片领域，这进一步推动了元宇宙产业的发展。

据市场研究机构Gartner预测，到2026年，全球25%的消费者每天将至少花费一小时在元宇宙中工作、购物、教育、社交或娱乐。据彭博社预测，元宇宙技术平台预计将成为一个利润丰厚的市场，到2024年市场规模将达到8000亿美元。

很明显，元宇宙广阔的发展前景非常具有吸引力。

Meta曾表示，旗下平台Instagram、Facebook和WhatsApp共有37亿定期登录的用户。也许通过分析与这些用户相关的数据，扎克伯格觉得用户有必要在现实世界和虚拟世界之间进行切换。

让我们假设虚拟世界有这样的需求，以逃避现实生活的复杂性。然而，除了Meta之外，还有另一个版本的元宇宙，由沙盒和Decentraland等初创公司开发，不需要虚拟现实头盔。并且，与Meta相比，他们向用户收取的平台提成费用非常低。

因此，Meta将从一开始就面临激烈的竞争，而且无法像社交网络那样占据主导地位。

不仅如此，元宇宙是一个由多种技术构成的生态体系，它包括感知交互设备、网络传输、芯片算力等基础硬件，以及在此基础上，由人工智能、区块链、云服务等核心技术共同构建的数字世界。如果Meta选择进行多领域布局，这意味着投入没有上限，对于现金流是极大考验。

写在最后：

我们认为，元宇宙产业还处于发展初期，存在着诸多不确定性。随着Meta在元宇宙上投入越来越多，扎克伯格就会越来越被动，直至元宇宙能给Meta带来真正的转机，但具体需要多长时间、多少成本，一切都是未知。