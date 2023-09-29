Meta推出聊天机器人Meta AI，并接入必应搜索

9月29日消息，Meta日前推出了一款虚拟助手Meta AI。该公司还与微软合作，将必应搜索集成到Meta AI中，从而为用户提供问题答案，并从文本命令中生成图像。

Meta AI由该公司的大型语言模型Llama 2提供动力。除了聊天以外，还可以使用一种名为Emu的新图像生成器生成图像，Meta对11亿对照片和文本进行了训练，包括在Facebook或Instagram上共享的照片和字幕。

2023年2月，Meta发布了其开源大语言模型LLaMA，然后在7月份发布了更强大的Llama 2。这些模型总共被下载了3000万次，Meta估计已经创建了7000个衍生品。外界对Meta开源人工智能代码的改编有助于了解该公司如何将该项目用于自己的应用程序和服务，例如Meta上个月发布的用于生成编程代码的Llama版本。

今天推出的Meta AI并不是该公司第一次尝试创建人工智能助手。在收购了致力于对话式AI的初创企业后，该公司于2015年推出了一款名为M的虚拟助理，以挑战Alexa和谷歌助手等公司。

该助理通过软件生成的文本和人工回答的组合来回应用户。Meta，当时被称为Facebook，表示其目标是让算法在一段时间内完成更多的工作，但一位熟悉该项目的消息人士表示，发送给早期用户的大多数回复来自人类，M在2018年悄然关闭。