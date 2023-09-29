微软推出对话式AI框架AutoGen，旨在简化LLM应用程序的编排、优化和自动化

9月29日消息，微软日前推出了AutoGen，这是一个新颖的框架，旨在简化大型语言模型(LLM)应用程序的编排、优化和自动化。

在一篇研究论文中，微软研究院解释说，AutoGen简化了复杂的多代理对话系统的创建，使所涉及的代理既可重用又可组合。开发者可以定义一组具有专门功能和角色的代理，以及它们之间的交互行为。这种方法对供应链优化等应用特别有益，AutoGen已经证明，在供应链优化中，人工交互和编码工作减少了几倍。AutoGen中的代理可以利用OpenAI的GPT-4等高级LLM的功能，并与人类和工具集成以解决其局限性。

该框架以代理对话为中心的设计带来了许多好处，包括有效地处理歧义、反馈、进度和协作，使用户可以通过聊天代理无缝地选择加入或退出，并允许多个专家合作实现集体目标。AutoGen支持多种通信模式和应用程序，例如会话象棋和动态群聊，展示了其在协调复杂动态工作流程方面的多功能性。

AutoGen是一个开源Python包，鼓励来自不同社区的贡献。该项目是从FLAML衍生出来的，旨在为开发者提供构建下一代应用程序的有效工具，为创新开辟道路。