谷歌推出新控件，以防止网站被用来训练Bard AI

随着OpenAI的ChatGPT、微软的Bing Chat、谷歌的Bard等生成式AI服务越来越多地被用作搜索引擎的替代品，它们也遇到了一些个人和企业的抵制，这些网站开发者不希望他们的网站数据被用于AI模型训练。

9月29日消息，据外媒报道，谷歌日前宣布了一种新方式，网站开发者可以选择允许其Bard和Vertex AI服务访问他们的内容，或者选择不使用这些API来训练模型。

在一篇博客文章中，谷歌宣布推出Google-Extended，这是一个新控件，网站开发者可以在Bard和Vertex AI的帮助下使用它来管理他们的网站。

目前，网站可以通过robots.txt提供拒绝被爬虫的列表，谷歌认为所有AI 模型提供商都应该提供类似的透明和控制方法。然而，随着人工智能应用的扩展，网站将面临管理大规模不同用途的日益复杂的问题。谷歌表示将很快分享更多信息。

从Google支持文档中发现Google-Extended没有单独的HTTP请求用户代理(UA)字符串，抓取是通过现有的Google UA字符串完成的;可以使用robots.txt用户代理令牌。