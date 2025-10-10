OpenAI旗下Sora上线不到5天狂揽百万下载量

10月10日消息，据外媒报道，OpenAI新推出的人工智能社交视频应用Sora上线不到5天，下载量就突破了100万次。

Sora的负责人Bill Peebles表示，尽管该应用采用邀请制访问模式，但其达成这一里程碑的速度，仍快于 ChatGPT 发布时。

Sora应用程序于9月30日在iOS上发布，用户可以使用OpenAI的Sora 2模型创建人工智能生成的视频。它还包括一个“客串”功能，允许用户将自己或朋友插入人工智能视频中。这款应用因其混合了表情包和有趣的人工智能内容而迅速获得关注。

然而，在用户开始在不合适或品牌不友好的情况下制作带有版权角色的视频后，该应用程序也面临着批评。作为回应，OpenAI表示将给予版权所有者更多的控制权，并允许用户决定如何在Sora中使用他们的肖像。

Bill Peebles透露，团队正全力应对应用的快速增长，后续将很快推出更多更新与修复，进一步完善内容审核机制。目前，Sora应用仅在美国和加拿大地区上线，且已在苹果App Store相关榜单中位列榜首。