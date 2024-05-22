抓住生成式AI市场机遇 加速落地是关键

前不久，IDC结合OpenAI与Google近期在发布会上公布的相关信息，分析了中国生成式AI市场值得关注的契机。

IDC中国研究经理程荫表示，2024年产业界更加关注大模型和生成式AI的落地，生成式AI的进一步发展不仅需要多种模态的大模型作为引擎， 也需要更加普惠、易用的平台工具，从而促使生成式AI在各个生产效率提升、业务职能和行业特定的应用场景中无处不在。无论是技术供应商还是行业用户都应该了解持续变化的生成式AI的发展趋势与应用场景，为无限可能的生成式AI时代做好准备。

IDC分享的大模型及生成式AI发展趋势包括――多模态大模型将塑造“多边形战士”应用;MaaS、AI Agent、App Builder等产品形态助力大模型和生成式AI应用落地;生成式AI将在各个生产效率提升、业务职能和行业应用中无处不在。

IDC认为，多模态AI模型未来技术将朝多模态输入输出方向发展，中国市场AI开发者多开发基于文本和图像的单模态模型，今年预计会尝试多模态、音视频等生成式AI模型，优化AI助手类应用并提升用户交互体验。

同时，相关的应用产品也将拥有多种产品形态，如模型即服务(MaaS)、AI智能体(AI Agent)、应用开发工具(App Builder)等，使大模型和生成式AI更易用。进而降低门槛，普惠行业用户，解决人才、算力、数据不足挑战。另外，生成式AI在文案撰写、内容生成、在线会议总结等领域得到探索，提升个人生产效率应用体验。同时，客服、营销等水平业务职能和行业特有场景也将成为市场关注重点。