英伟达计划成立新部门，以抢占定制芯片市场

2月10日消息，据路透社援引知情人士的话报道，英伟达正在设立一个新的业务部门，旨在为云计算公司和其他公司设计定制芯片，包括先进的AI处理器。

ChatGPT的制造商OpenAI、微软、Alphabet和Meta Platforms都在竞相获得英伟达的芯片份额，以便在日益增长的生成式人工智能领域保持竞争力。

英伟达的H100和A100芯片为一些重要客户提供了通用的、通用的人工智能处理器。然而，许多科技公司已经开始开发自己的内部芯片。

英伟达没有透露H100的价格，这比上一代A100要高。然而，根据购买量和其他因素，每个芯片的售价在1.6万美元到10万美元之间。Meta曾表示，今年计划拥有35万架h100的库存。

据两位知情人士透露，英伟达已与亚马逊、Meta、微软、谷歌和OpenAI会面，讨论为这些公司定制芯片。除了数据中心芯片，英伟达还在争取电信、汽车和视频游戏客户。

2022年，英伟达指出，将允许第三方客户将其部分专有网络技术集成到自己的芯片中。然而，这家总部位于加州圣克拉拉的公司并没有透露任何有关该计划的信息，但今天的新闻报道了该公司更广泛的计划。

该报告补充说，这家人工智能芯片巨头打算占领定制AI芯片的市场，并保护自己免受那些有兴趣寻找其产品替代品的公司的影响。

英伟达在高端人工智能芯片领域的市场份额约为80%，这使其股价在过去一年飙升了约213%。

Needham分析师Charles Shi指出，到2023年，更广泛的定制芯片市场规模约为300亿美元，约占全球芯片年销售额的5%。

分析师表示，英伟达进军定制芯片市场可能会蚕食博通和Marvell的市场份额。

此外，该报道还援引消息人士的话称，英伟达正在与电信基础设施开发商爱立信讨论一款无线芯片，该芯片将采用英伟达的图形处理单元技术。