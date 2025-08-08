GPT-5·¢²¼£¡OpenAI£º²©Ê¿¼¶×¨¼ÒÍÅ¶Ó
±±¾©Ê±¼ä8ÔÂ8ÈÕÁè³¿1µã£¬OpenAIÕýÊ½·¢²¼GPT-5¡£É½Ä·¡¤°Â¶ûÌØÂü(Sam Altman)³ÆGPT-5ÊÇ¡°ÂõÏòÍ¨ÓÃÈË¹¤ÖÇÄÜ(AGI)µÄÖØÒªÒ»²½¡±¡£Ëû»¹±íÊ¾£¬GPT-5¾ÍÏñÊÇÒ»Î»ÕæÕýµÄ²©Ê¿¼¶×¨¼Ò£¬¾«Í¨ÈÎºÎÄãÐèÒªµÄÁìÓò¡£
È»¶ø·¢²¼»áºó´ó¼Ò¶ÔÓÚGPT-5µÄÆÀ¼ÛÖ±½ÓÁ½¼«·Ö»¯£¬ÓÐËµ³¬Ô¤ÆÚµÄ£¬Ò²ÓÐÊ§Íû¡°¾ÍÕâ£¿¡±µÄ¡£ÎªÊ²Ã´»áÕâÑù£¿ÎÒÃÇÏÈÀ´¿´¿´GPT-5µ½µ×Éý¼¶ÁËÉ¶£¿
±à³Ì¡¢Ð´×÷¡¢¶àÄ£Ì¬¡¢Ò½ÁÆ×ÉÑ¯È«Ãæ½ø»¯
Õâ³¡Ò»¸ö¶àÐ¡Ê±µÄ·¢²¼»á£¬OpenAIµÄ¹¦ÄÜÕ¹Ê¾Õ¼¾ÝÁË¾ø´ó¶àÊýÏ··Ý¡£
Ê×ÏÈÊÇ±à³ÌÄÜÁ¦£¬GPT-5Ö±½ÓË¢ÐÂÁËÐÐÒµÌì»¨°å£¬ÔÚSWE-Bench Verified(´úÂëÐÞ¸´²âÊÔ)ÖÐµÃ·Ö74.9%£¬ÔÚAider Polyglot(¶àÓïÑÔ±à³Ì²âÊÔ)ÖÐµÃ·Ö88%£¬Ô¶³¬Ç°´úÄ£ÐÍ¡£ÔÚ·¢²¼»áÉÏ£¬OpenAIºóÆÚÑµÁ·¸ºÔðÈËYann DuboisÏÖ³¡ÑÝÊ¾ÁËGPT-5ÈçºÎ¸ù¾ÝÖ¸Áî¿ìËÙÉú³É·¨ÓïÑ§Ï°¡¢²¢´øÓÐ»¥¶¯ÓÎÏ·µÄÍøÕ¾£¬ÉõÖÁÄÜ×Ô¶¯´¦Àí½»»¥Éè¼Æ¡¢½ø¶È¼ÇÂ¼µÈ¹¦ÄÜ¡£¶Ì¶Ì¼¸·ÖÖÓ¾ÍÓÐÕâÑù¾«ÖÂµÄÒ³Ãæ£¬È·ÊµÈÃÈË¾ªÑÞ¡£
¶àÄ£Ì¬Àí½â·½Ãæ£¬GPT-5ÔÚÒ»ÏµÁÐ¶àÄ£Ê½»ù×¼²âÊÔÖÐ±íÏÖ³öÉ«£¬º¸ÇÊÓ¾õ¡¢»ùÓÚÊÓÆµ¡¢¿Õ¼äºÍ¿ÆÑ§ÍÆÀí¡£¸üÇ¿µÄ¶àÄ£Ì¬ÐÔÄÜÒâÎ¶×Å£¬¿ÉÒÔ¸ü×¼È·µØÍÆÀíÍ¼ÏñºÍÆäËû·ÇÎÄ±¾ÊäÈë£¬ÎÞÂÛÊÇ½âÊÍÍ¼±í£¬×Ü½áÑÝÊ¾ÎÄ¸åµÄÕÕÆ¬»¹ÊÇ»Ø´ðÓÐ¹ØÍ¼±íµÄÎÊÌâ¡£
Ð´×÷·½Ãæ£¬OpenAIºÁ²»Ç«ÐéµØ³ÆGPT-5Îª¡°GPT-5ÊÇÆù½ñÎªÖ¹×îÇ¿´óµÄÐ´×÷Ð×÷¹¤¾ß¡±¡£¸ÃÄ£ÐÍÄÜ¹»°ïÖúÓÃ»§½«´ÖÂÔµÄÏë·¨×ª»¯ÎªÒýÈËÈëÊ¤¡¢¸»ÓÐÎÄÑ§Éî¶ÈºÍ½Ú×à¸ÐµÄÎÄ×Ö×÷Æ·¡£
½¡¿µ×ÉÑ¯·½Ãæ£¬ÔÚHealthBench Hard(Ò½ÁÆÎÊ´ð²âÊÔ)ÖÐ£¬GPT-5µÃ·Ö46.2%¡£OpenAI±íÊ¾£¬ÓëÒÔÇ°µÄÄ£ÐÍÏà±È£¬GPT-5¸üÏñÊÇÒ»¸ö»ý¼«µÄË¼Ïë»ï°é£¬Ö÷¶¯±ê¼ÇÇ±ÔÚµÄÎÊÌâ²¢Ìá³öÎÊÌâÒÔÌá¹©¸ü¶àÓÐÓÃµÄ´ð°¸¡£OpenAIÇ¿µ÷£¬¸ÃÄ£ÐÍ»¹Ìá¹©ÁË¸ü¾«È·ºÍ¿É¿¿µÄÏìÓ¦£¬ÊÊÓ¦ÓÃ»§µÄÉÏÏÂÎÄ£¬ÖªÊ¶Ë®Æ½ºÍµØÀíÎ»ÖÃ£¬Ê¹ÆäÄÜ¹»ÔÚ¹ã·ºµÄ³¡¾°ÖÐÌá¹©¸ü°²È«ºÍ¸üÓÐÓÃµÄÏìÓ¦¡£
ÏëÏóÒ»ÏÂ£¬½«ÎÒÃÇµÄÌå¼ì±¨¸æÉÏ´«½»¸øAIÀ´¸¨ÖúÅÐ¶Ï£¬»òÐíÄÜ¹»¸üºÃµØ¡¢¸ü¼°Ê±µØÖÆ¶¨ÕïÁÆ¾ö²ß¡£·¢²¼»áÉÏ£¬OpenAIÒ²ÑûÇëÁËÒ»Î»Í¬Ê±»¼ÓÐÈýÖÖ°©Ö¢µÄÅ®Ê¿·ÖÏíÁË¾Àú¡£ÕâÃû»»×ÅÍ¨¹ýÉÏ´«²¡Àý±¨¸æµ½ChatGPT£¬¸üºÃµØÀí½âÁË±¨¸æÖÐ×¨ÒµµÄÒ½ÁÆÊõÓï£¬ÔÚÈ·Õï³õÆÚ¶ÔÓÚ×Ô¼ºÃæÁÙµÄÇé¿öÓÐÁË¸üÇåÎúµÄÀí½â¡£ÉõÖÁÓÉÓÚ²¡ÇéµÄ¸´ÔÓ³Ì¶È£¬µ±×¨¼Ò°ÑÖÎÁÆ¾ö¶¨È«½»¸øÕâÎ»Å®Ê¿Ê±£¬ËýÑ¡ÔñÁËGPTÀ´½áºÏº£Á¿ÐÅÏ¢·ÖÎö±¨¸æ£¬²¢×îÖÕ¸¨ÖúÕâÎ»»¼Õß×ö³öÁËÕýÈ·µÄ¾ö¶¨¡£
³ýÁËÒÔÉÏÉý¼¶Íâ£¬GPT-5»¹ÔÚ½µµÍ»Ã¾õÓ°Ïì·½ÃæÈ¡µÃÍ»ÆÆ¡£ÔÚÆôÓÃÍøÒ³ËÑË÷Ê±£¬GPT-5ÏìÓ¦µÄÊÂÊµ´íÎóÂÊ½ÏGPT-4o½µµÍÔ¼45%;Éî¶ÈË¼¿¼Ä£Ê½ÏÂ£¬´íÎóÂÊ½ÏOpenAI o3½µµÍ½ü80%£¬´ó·ù¼õÉÙÁË¡°Ò»±¾Õý¾ºúËµ°ËµÀ¡±µÄÇé¿ö¡£¸üÄÑµÃµÄÊÇ£¬GPT-5ÔÚÑÏÊØÊÂÊµµÄÍ¬Ê±£¬Ö¸Áî×ñÑÄÜÁ¦Ô¾Éý£¬ÅÄÂíÆ¨µÄÇãÏòÒ²´ó´ó½µµÍ¡£
ÎªÁËÈÃ¶Ô»°¸üÓÐÈ¤£¬GPT-5»¹ÒýÈëÁËÅúÅÐÕß(Cynic)¡¢·ÖÎöÕß(Robot)¡¢ÇãÌýÕß(Listener)ºÍÊé´ô×Ó(Nerd)ËÄÖÖ¡°ÈË¸ñÄ£Ê½¡±¹©ÓÃ»§Ñ¡Ôñ¡£±ÈÈçÈÃÄ£ÐÍÒÔ¡°Êé´ô×Ó¡±Ä£Ê½ÏêÏ¸½âÊÍÁ¿×ÓÁ¦Ñ§ÔÀí£¬»òÒÔ¡°ÇãÌýÕß¡±Ä£Ê½Ìá¹©Çé¸ÐÖ§³Ö¡£
´ÓÃâ·ÑÓÃ»§µ½ProÌ×²Í£¬API¶¨¼Û¾ºÕùÁ¦Í¹ÏÔ
OpenAIµÄÉÌÒµ»¯²ßÂÔÍ¬ÑùÖµµÃ¹Ø×¢¡£Ãâ·ÑÓÃ»§¿ÉÖ±½ÓÊ¹ÓÃGPT-5(ÆÕÍ¨°æ£¬´øÍÆÀí¹¦ÄÜ)£¬µ«Ã¿ÔÂÊ¹ÓÃ¶î¶ÈÓÐÏÞ£¬´¥¼°ÉÏÏÞºó£¬ÏµÍ³»á×Ô¶¯ÇÐ»»µ½GPT-5-mini(ÇáÁ¿ÐÍ);Plus¶©ÔÄÓÃ»§³ýÁËÄÜÊ¹ÓÃÕâÐ©Ä£ÐÍÍâ£¬»¹ÏíÓÐ¸ü¸ßµÄÊ¹ÓÃÏÞ¶î¡£¶øÃ¿ÔÂ200ÃÀÔªµÄProÌ×²Í¿ÉÎÞÏÞÊ¹ÓÃGPT-5£¬²¢½âËø¸üÇ¿µÄGPT-5 Pro°æ±¾(ÊÊºÏ´¦Àí¸´ÔÓÈÎÎñ)ºÍGPT-5 Thinking(ÑÓ³¤ÍÆÀíÊ±¼ä)¡£
¶ÔÓÚ¿ª·¢Õß£¬OpenAIµÄAPI¶¨¼ÛÒ²ÆÄ¾ß¾ºÕùÁ¦£ºGPT-5ÊäÈë1.25ÃÀÔª/°ÙÍòtokens£¬Êä³ö10ÃÀÔª/°ÙÍòtokens;GPT-5 miniÊäÈë0.25ÃÀÔª/°ÙÍòtokens£¬Êä³ö2ÃÀÔª/°ÙÍòtokens;GPT-5 nanoÊäÈë0.05ÃÀÔª/°ÙÍòtokens£¬Êä³ö0.4ÃÀÔª/°ÙÍòtokens¡£Ïà½ÏÖ÷Òª¶ÔÊÖAnthropicÓëGoogle£¬GPT-5ÔÚ²»½ö¾ß±¸¾ºÕùÁ¦£¬ÉõÖÁ¸üÎªÇ×Ãñ¡£
ÐÔÄÜ·ÉÔ¾ÄÜ·ñÑÚ¸ÇPPT·³µÓë»Ã¾õÕùÒé£¿
¼ÈÈ»GPT-5µÄÌáÉýÈç´ËÏÔÖø£¬ÎªºÎÆÀ¼Û»¹»áÁ½¼«·Ö»¯£¿ÏÈËµËµ·¢²¼»áÉÏ³öÏÖµÄµÍ¼¶´íÎó£¬±ÈÈçÔÚ½éÉÜGPT-5ÐÔÄÜÊ±OpenAI²¥·ÅµÄ¼¸Ò³PPT£¬ÊµÔÚÊÇÈÃÈË×½Ãþ²»Í¸£¬ÕâÉñÆæµÄÍ¼±íÒ²³ÉÎª·¢²¼»áµÄÒ»´óÁÁ(²Û)µã£¬52.8>69.1£¬ÈÃÈËÖÊÒÉOpenAIµÄÑÏ½÷ÐÔ¡£°ÂÌØÂüÓÃ¡°GPT-6À´¸Ä½ø¡±µÄµ÷Ù©»º½âÞÏÞÎ£¬µ«ÍøÓÑËÆºõ²¢²»ÂòÕË¡£³ý´ËÖ®Íâ»¹ÓÐÑÝÊ¾ÖÐÉñÆæµÄ´óÅÚ¹ì¼£...Ò²ÊÇÈÃÈËÎÞÁ¦ÍÂ²Û¡£
ÁíÍâ£¬¾¡¹ÜOpenAI±íÊ¾GPT-5µÄ»Ã¾õÂÊ´ó·ù½µµÍ£¬µ«ÔÚÊµ¼Ê²âÊÔÖÐ£¬Ä£ÐÍÈÔ»áÒòÑµÁ·Êý¾ÝµÄ¾ÖÏÞÐÔ¶ø·¸´í¡£¹Ù·½DemoÀï¡°»Ã¾õ½µµÍ¡±µÄÆ¬¶Î£¬±»ÍøÓÑ¾¾³öÁË´íÎó¡£
GPT-5µÄ·¢²¼²¢Î´ÈÃ¾ºÕù¶ÔÊÖ³ÁÄ¬¡£ÂíË¹¿ËÒ²¸ÏÀ´²¹µ¶£¬×ª·¢GPT-5ÔÚARC-AGI-2²âÊÔÖÐÎ´ÄÜ»÷°ÜGrok 4µÄ½ØÍ¼¡£²¢±íÊ¾ÔÚ½ñÄêÄêµ×Ç°·¢²¼Grok 5¡£
Ð´ÔÚ×îºó£º
¾¡¹ÜGPT-5´æÔÚÕùÒé£¬µ«²»¿É·ñÈÏµÄÊÇ£¬Õâ¿îÄ£ÐÍÕýÇÄÈ»ÖØËÜÈËÀàÓëAIµÄ¹ØÏµ¡ª¡ª´Ó¹¤¾ß£¬µ½»ï°é£¬ÔÙµ½Èç½ñÇ±ÔÚµÄ¡°³¬¼¶ÖÇÄÜ¡±¡£ÄÇÃ´£¬ÔÚÄã¿´À´Õâ¸ö¿Ú´üÀïµÄ¡°²©Ê¿¼¶×¨¼ÒÍÅ¶Ó¡±±íÏÖÊÇ·ñ³¬Ô¤ÆÚ£¿
