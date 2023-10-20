进军大模型赛道，云厂商究竟是为了什么？

经过十余年的发展，云市场已经从初创期走向成熟期，竞争方式也从价格竞争转向功能竞争。

ChatGPT掀起的新一轮人工智能热潮，让背后的大模型技术进入到更多人的视野。

云厂商竞逐大模型领域

作为新一代的颠覆性技术，大模型通过对数据进行深度学习训练，从中提取出复杂的特征和规律，能够实现各种任务，帮助企业提高效率和减少成本，一度被视为一次全新的生产力革命。

因此，不仅引起了人们的广泛关注，更是吸引到众多玩家纷纷加入到大模型研发行列，而其中也不乏云厂商的身影。

2023年3月16日，百度在北京总部举行新闻发布会，发布了新一代大型语言模型和生成式AI产品――文心一言，并展示了在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力。

4月7日，阿里云在官方公众号中宣布，大模型“通义千问”开始邀请测试;4月11日，在阿里云峰会上，阿里云智能首席技术官周靖人正式宣布推出通义千问，功能包括多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持。

7月7日，在华为开发者大会(Cloud)期间，华为发布了盘古大模型3.0。盘古大模型3.0是一个完全面向行业的大模型系列，包括自然语言、视觉、多模态、预测、科学计算五个基础大模型，政务，金融，制造，矿山，气象N个行业大模型，以及政务热线、网点助手、先导药物筛选、传送带异物检测、台风路径预测等细化场景的模型。

9月7日，在2023腾讯全球数字生态大会上，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生正式发布腾讯混元大模型。据悉，该大模型已经在腾讯云、腾讯广告、微信搜一搜等多个腾讯内部业务和产品经过测试。同时也服务产业场景，客户可以基于API 调用混元，也可以基于混元做专属的行业大模型。

值得注意的是，根据市场调查机构Canalys公布的数据，2022年中国大陆云服务前四大云厂商市占率分别为阿里云36%、华为云19%、腾讯云16%、百度智能云9%，占云服务客户支出总额的79%。可以说，随着腾讯混元大模型的发布，国内TOP4云厂商已全部入局大模型赛道。

那么，云厂商们为什么要进军大模型领域？

实际上，得益于前几年互联网带来的巨大红利，云计算取得了突飞猛进的发展，但随着电商、音视频对公有云的需求趋于平稳，以及网络游戏、在线教育的需求持续减缓，互联网行业对云市场的贡献度持续下降。

据IDC发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪》报告显示，2022上半年中国公有云服务市场整体规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到165.8亿美元，其中IaaS市场同比增长27.3%，PaaS市场同比增速为45.4%。从IaaS+PaaS市场来看，2022上半年同比增长30.7%，与2021上半年增速(48.7%)相比下滑18%。

什么是MaaS？

大模型的爆火，无疑为云厂商开启了新的增长机会，而模型即服务(Model as a Service，MaaS)则成为了大模型竞争的重点。

MaaS到底是什么呢？在解释MaaS的概念之前，先来了解一下企业研发大模型存在的问题。

企业研发大模型面临着多方面的挑战：第一，数据的收集、处理、清洗和标注等过程需要消耗大量时间和资源。并且，数据的质量问题也难以避免，如数据不一致、数据缺失、数据冗余等，这些问题都会影响到大模型的训练效果。

第二，大模型的训练难度较高，需要大量的计算资源和时间，同时还需要高效的算法和优化技术来提升训练速度和精度。

第三，大模型需要大量的计算资源，包括高性能计算机、大规模分布式集群等，这些设备的成本较高，对于许多企业而言是一笔不小的开支。不仅如此，在大模型的训练和推理过程中，还需要考虑性能问题，如推理速度、内存占用等，这些因素都会影响到实际应用的效果和成本。

而通过MaaS服务，云厂商可以提供高性能、可扩展的计算和存储资源，同时还可以提供各种成熟的AI开发工具和框架，帮助企业快速构建和部署模型。另外，云厂商还可以根据不同行业的需求，提供定制化的模型即服务解决方案，以满足企业的特定需求。简单来说，就是云厂商直接向用户输送大模型，从而实现模型即服务。

不过，需要指出的是，云厂商在提供MaaS服务的过程中，需要解决三方面的问题：首先，打造一个好用的大模型，需要足够的算力支持，这就需要云厂商拥有大量的GPU存量和资金实力，以应对客户对计算和存储资源的需求;二是不同的行业和场景需要不同的大模型来解决特定的问题，云厂商需要不断优化和改进大模型，以保持竞争优势。三是云厂商需要解决大模型的安全和隐私问题，确保客户的数据安全。

写在最后：

赛迪顾问《IT2023》系列研究显示，模型即服务(MaaS)将成为中国云服务市场的新增长点，预计2023年市场规模为261.5亿元，占中国云服务的比重将达到10.3%。

毫无疑问，云厂商入局大模型赛道是未来发展的重要趋势之一。相信随着技术的发展和市场需求的增加，云厂商在大模型领域将有广阔的发展空间。