Stocklytics：苹果在2023年收购了32家人工智能初创公司

2月8日消息，根据Stocklytics发布的报告显示，苹果在2023年收购了32家不同的人工智能初创公司，是主要科技公司中收购最多的。

Stocklytics金融分析师伊Edith Reads表示:“在正在进行的人工智能竞赛中，苹果正在与许多人工智能初创公司达成规模可观的交易，这使该公司在未来的技术发展中处于有利地位，尽管其竞争对手微软和谷歌对已经成立的人工智能公司进行了大量投资。通过收购有前途的人工智能初创公司，苹果获得了顶级人才和创新技术，巩固了其在关键人工智能领域的立足点，确保了在快速发展的技术领域的竞争优势。”

报告指出，早在2020年，苹果公司就收购了人工智能初创公司Voysis，该公司致力于制造能够自然地帮助理解自然语言的数字语音助手。苹果收购该公司是为了改进其设备内的虚拟助手Siri。

这家硅谷重量级公司还在2023年3月收购了WaveOne，后者的技术有助于实现充分的视频压缩。其他受苹果保护的技术包括Emotient、Laserlike和Drive。人工智能，人工智能。音乐，其中一些已经嵌入到iPhone、苹果手表和Mac中。

虽然苹果在人工智能和机器学习的帮助下更新了其设备中的软件和硬件，但谷歌和三星等公司的最新手机和设备的发展速度越来越快，它们正在构建自己的生成式AI。三星Galaxy S24 Ultra和Galaxy S24+让许多人兴奋不已，纷纷跑到货架前抢购自己的Galaxy AI设备。

统计数据显示，自2017年以来，苹果在人工智能技术的股权和附加投资方面远远领先于竞争对手，约占21%，而微软占12%。Alphabet的市场份额为8%，为个位数。