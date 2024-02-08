帮助用户识别AI生成内容，OpenAI将为DALL-E 3所生成的图像加入水印

2月8日消息，在网络上普遍存在人工智能深度造假和错误信息的情况下，OpenAI宣布将采取措施解决这一问题。使用ChatGPT或服务于DALL-E 3技术的API生成的图像现在将添加水印。

该公司表示，C2PA的水印将出现在ChatGPT网站和DALL-E 3模型的API生成的图像中。手机用户将在2月12日之前获得水印。水印将包括一个不可见的元数据组件和一个可见的CR符号，并会出现在每个图像的左上角。

人们可以通过content Credentials Verify等网站检查OpenAI平台生成的任何图像的来源，使用哪个人工智能工具制作内容。到目前为止，只有静态图像，而不是视频或文本，可以携带水印。

OpenAI表示，在图像中添加水印元数据“对延迟的影响可以忽略不计，也不会影响图像生成的质量”。对于某些任务，它还会略微增加图像大小。

由Adobe和微软等公司组成的C2PA组织一直在推动使用内容凭证水印来识别内容的来源，并显示它是由人类还是人工智能制作的。

然而，水印并不是阻止错误信息的万无一失的方法。OpenAI指出，C2PA的元数据“很容易被无意或有意地删除”，尤其是大多数社交媒体平台经常从上传的内容中删除元数据。截图会省略元数据。

OpenAI在其网站上表示:“我们相信，采用这些方法来确定来源，并鼓励用户识别这些信号，是提高数字信息可信度的关键。”