SynchronÍÆ³öÓÉOpenAIÖ§³ÖµÄÄÔ»ú½Ó¿ÚÆ½Ì¨ÁÄÌì¹¦ÄÜ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
7ÔÂ15ÈÕÏûÏ¢£¬¾ÝÍâÃ½±¨µÀ£¬Éñ¾¿Æ¼¼¹«Ë¾SynchronÐû²¼½«ÓÉOpenAIÌá¹©Ö§³ÖµÄÉú³ÉÊ½AI¼¯³Éµ½ÆäÄÔ»ú½Ó¿Ú(BCI)Æ½Ì¨ÖÐ¡£Õâ½«Ê¹ÉÏÖ«É¥Ê§»î¶¯ÄÜÁ¦µÄÑÏÖØÌ±»¾»¼ÕßÎÞÐëË«ÊÖ£¬½öÍ¨¹ýË¼¿¼¾ÍÄÜÓëÊý×ÖÊÀ½ç»¥¶¯¡£
SynchronµÄÄÔ»ú½Ó¿Ú¼¼ÊõÏÖÔÚ¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÓï¾³ÊäÈë°üÀ¨ÓÃ»§µÄÇéÐ÷£¬×Ô¶¯Éú³É¶ÌÐÅºÍÁÄÌìÌáÊ¾¡£¸Ã¹«Ë¾±íÊ¾£¬×÷ÎªÕûºÏµÄÒ»²¿·Ö£¬ÆäÄÔ»ú½Ó¿ÚÓÃ»§µÄ´óÄÔÊý¾Ý²»»áÓëOpenAI¹²Ïí¡£
¾ÝÏ¤£¬Õâ¼ÒÉñ¾¼¼Êõ¹«Ë¾µÄÄÔ»ú½Ó¿ÚÖ²ÈëÎïÍ¨¹ýÒ»ÖÖÎ¢´´Ñª¹ÜÄÚÊÖÊõ£¬Í¨¹ý¾±¾²ÂöÖ²ÈëÎ»ÓÚ´óÄÔÔË¶¯Æ¤²ã±íÃæµÄÑª¹ÜÖÐ¡£Ò»µ©Ö²Èë£¬ÄÔ»ú½Ó¿ÚÖ²ÈëÎï½«¼ì²â²¢ÎÞÏß´«Êä´óÄÔµÄÔË¶¯ÒâÍ¼£¬Ê¹ÑÏÖØÌ±»¾µÄÈËÄÜ¹»Í¨¹ýÃâÌáµÄµã»÷²Ù×÷À´¿ØÖÆ¸öÈËÉè±¸¡£
SynchronµÄÄÔ»ú½Ó¿ÚÆ½Ì¨ÓëOpenAIÏÈ½øµÄÉú³ÉÊ½AIÄ£ÐÍÖ§³ÖµÄÐÂÁÄÌì¹¦ÄÜÏà½áºÏ£¬½«ÔÊÐíÓÃ»§¸üÓÐÐ§µØ·¢ËÍÎÄ±¾£¬°üÀ¨¸ü¿ìµÄÏìÓ¦Ê±¼ä¡¢×ÔÈ»µÄ»á»°ËÙ¶ÈÒÔ¼°Óë¶ÌÐÅµÄ½»»¥¡£¸Ã¹«Ë¾±íÊ¾£¬ÕâÐ©½ø²½½«Ê¹¸ü¶àµÄÓÃ»§ÊÜÒæ£¬°üÀ¨ÉÏÖ«»î¶¯ÕÏ°ºÍÆäËûÉñ¾ÏµÍ³¼²²¡µÄÓÃ»§¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â