苹果推出AI图像工具MGIE，可以通过自然语言指令编辑图像

2月9日消息，苹果与加州大学圣塔芭芭拉分校合作开发了一款AI图像工具MGIE，可以通过文本提示对图像进行裁剪、调整大小、翻转和添加滤镜。

MGIE模型(mllm引导的图像编辑)，可以应用于简单和更复杂的图像编辑任务，比如修改照片中的特定物体，使它们具有不同的形状或更亮。该模型混合了多模态语言模型的两种不同用法。首先，它学习如何解释用户提示。然后，它会“想象”编辑后的样子。例如，要求在照片中添加更蓝的天空，就会增加图像中天空部分的亮度。

MGIE不是简单而模糊的指导，而是衍生出明确的视觉感知意图，并导致合理的图像编辑。我们从各个编辑方面进行了广泛的研究，并证明我们的MGIE在保持竞争效率的同时有效地提高了性能。我们也相信mllm指导的框架可以为未来的视觉和语言研究做出贡献，”研究人员在论文中说。

与微软、Meta或谷歌不同，苹果在生成式AI领域并不是一个大玩家，但苹果首席执行官蒂姆・库克表示，该公司希望今年在其设备中添加更多人工智能功能。2023年12月，苹果研究人员发布了一个名为MLX的开源机器学习框架，使在苹果硅芯片上训练AI模型变得更容易。