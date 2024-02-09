谷歌将Bard更名为Gemini，推出付费版

2月9日消息，谷歌正式将其人工智能聊天机器人更名为Gemini，同时推出了推理能力更强的付费版Gemini，以更好地与微软、OpenAI展开竞争。

“我们对Bard的使命一直是让你直接访问我们的人工智能模型，而Gemini代表了我们最强大的模型家族。为了反映这一点，Bard现在将被简称为Gemini。”该公司在声明中表示。

该公司补充说：“有了手机上的Gemini，你可以在旅途中打字、说话或添加图像，以获得各种帮助，例如可以拍下爆胎的照片并寻求指导，为晚宴邀请生成自定义图像，或者请求帮助写一条难写的短信。”安卓手机用户还可以通过Google Assistant访问Gemini，只需长按Home键即可激活Google Assistant。

在重塑品牌的同时，谷歌还正式推出了Gemini Advanced，它运行着该公司人工智能模型Gemini Ultra。

目前，Gemini Advanced只提供英文版本。但据说它擅长计算机编码、逻辑推理和创造性项目。但与ChatGPT Plus一样，谷歌要求用户为Gemini Advanced付费，该服务每月也将花费19.99美元。

作为回报，订阅者不仅可以得到一个更智能的聊天机器人，还可以得到更多的功能，包括在Gmail、文档、幻灯片和工作表中使用Gemini。