当前，我们正迈入全新的数字经济时代，数字化转型的浪潮以不可阻挡之势，持续渗透并深刻改变着各行各业，IT管理系统的已从辅助工具升级为核心引擎，越来越多企业加速推进MIS系统、ERP系统及内部管理系统的数字化。市场数据也印证了这一趋势，据预测，中国IT服务管理(ITSM)市场规模到2035年将达60亿美元，年复合增长率(CAGR)达6.5%。

尤为值得关注的是，人工智能(AI)技术普及带来的智能化体验已深度渗透至企业运营，推动企业从传统基础设施管理模式，转向以数据为核心、AI驱动的自动化管理模式。但需注意的是，不同地区企业的数字化水平仍存在显著差异，部分区域的企业仍有大量基础IT管理需求亟待满足。

数智化转型的四步战略

作为技术驱动型企业，ManageEngine卓豪始终紧跟行业趋势与客户需求，持续拓展产品线以覆盖更广泛的IT管理场景。在近日举办的年度旗舰用户大会(User Conference)上，ManageEngine卓豪更明确传递对华长期承诺，计划扩大本地业务布局，并通过技术与服务支持，助力客户加速AI创新落地应用。

从大型机时代到互联网、移动互联网、区块链，再到如今的AI时代，IT始终是推动生产力进步的力量。实际上，ManageEngine卓豪也早早布局AI领域，十年前成立人工智能实验室，近两年结合大语言模型技术突破，深化AI在IT管理场景中的应用。在ManageEngine中国区首席运营官李飞看来，AI显著提升了工作效率，推动企业数字化转型进入数智化转型新阶段。具体而言，企业数智化转型可分为四个阶段：

阶段一：数据处理驱动。通过推动各类业务系统的IT化改造，获取资产数据、运维数据、工单数据等全量业务数据，并实现这些数据的计算机化存储与即时调取。

阶段二：自动化流程驱动。建立全域流程管理体系，通过分析流程合理性、提升流转效率，实现经营活动的规范化运作。

阶段三：数字化协作驱动。一方面记录人员全操作轨迹，通过提供数据报表、决策辅助工具支撑人工精准决策;另一方面打通跨角色协同链路，例如审批完成后自动衔接采购流程，进一步实现人员协作的高效化。

阶段四：AI赋能运营。将核心工作交由AI执行，进入AI就绪的智能阶段。其中企业IT部门承担核心责任，既要承载全域系统运维，又需引领数智化转型方向。

李飞进一步指出，企业数智化建设需围绕“人员、环境、业务”三大维度，依托相关设备与系统开展精细化管理。其中，在人员维度，需要为相关人员提供帮助台支持，同时对用户账号与权限进行管控;在环境维度，要确保桌面机、平板电脑等设备的安全性，排查是否安装恶意软件，并核验设备使用过程中的配置准确性;在业务维度，需对网络设备、服务器、应用程序等进行监控，尤其是应用程序的运行状态。

随着管理场景的细化与岗位职责的分化，不同岗位在实际工作中对IT管理的具体诉求也逐渐呈现出明显差异。从角色需求层面看，不同岗位对IT管理的诉求存在差异。例如，管理员聚焦基础且细致的日常管理工作，需高效处理各类基础运维事务;部门经理不必深入各模块具体功能，而要以综合视角掌握全业务线服务运行情况，无论是IT基础架构、IT服务管理(ITSM)，还是企业人事管理等领域，均需要一个统一管理门户辅助查看;公司高层则更关注业务发展核心，要求IT系统能根据业务需求灵活扩容，确保IT能力与业务增长节奏相匹配。

值得一提的是，ManageEngine卓豪借助AI技术，能够有效助力客户提升IT管理工具的整体效能。面向管理人员，系统将提供自然语言处理(NLP)功能，支持以自然语言与系统交互以获取所需信息，并可自动生成黑名单及权限配置;面向终端设备，系统可预测用户或实体的行为，并根据优先级自动完成排序;针对基础架构，系统在故障发生时可自动分析并提供解决方案，同时自动配置阈值，实现系统自愈功能。此外，ManageEngine卓豪将为全系列产品配备Ask Zia聊天机器人，用户可通过该机器人输入需求，进而解决更多实际问题。

本土化战略再进阶

自2002年进入中国以来，ManageEngine卓豪凭借二十余年深耕积累，已拥有100多名员工，业务覆盖全国17个城市，与超过100家合作伙伴保持紧密协作，服务客户数量已突破5000家。

为保障业务连续性，ManageEngine卓豪在中国境内设立了两大数据中心：上海为主数据中心，北京数据中心承担灾备职能，两大中心每半年实施一次切换演练，并开展为期约一周的运维测试，以此确保任何单一数据中心故障均不会影响中国区整体业务运营。

李飞透露，ManageEngine卓豪将持续优化和扩展产品功能，特别是在AI驱动的业务领域。目前，ManageEngine卓豪正推进与DeepSeek的合作适配，相关成果即将正式发布。同时，公司也在持续关注Kimi、豆包等国内主流大模型的发展动态，推动研发部门尽快完成新模型的适配支持。

另外，在国产技术生态方面，ManageEngine卓豪积极拓展对国产CPU、数据库、中间件及操作系统的适配能力，持续强化技术支持体系，兼顾前沿技术引入与本土化系统的兼容优化，确保技术路线与国内生态的深度融合。在市场拓展方面，ManageEngine卓豪计划进一步扩大客户覆盖范围，积极构建合作伙伴网络。今年已在上海试点全代理商销售模式，并计划逐步向全国推广，以更高效地触达目标用户群体。

“展望未来，我们将持续运用人工智能作为智能IT管理的催化剂，与中国数字生态同步发展。”ManageEngine全球副总裁Mathivanan Venkatachalam说道。

写在最后：

当AI重新定义企业IT管理的边界，仅能完成管理已无法满足业务增长需求，以高效驱动业务增长成为新的目标。在此背景下，ManageEngine卓豪以其前瞻性的技术布局和深厚的行业积淀，助力企业跨越数智化转型鸿沟，在数字经济浪潮中实现稳健前行。