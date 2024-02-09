售价349美元，Brilliant Labs推出多模态AI眼镜Frame

2月9日消息，据外媒报道，AI眼镜开发商Brilliant Labs日前宣布推出Frame，该公司称这是一款集成了多模式人工智能助手的眼镜。

Frame眼镜不仅革新了视觉体验的方式，还在用户与现实世界的互动层面上实现了重塑，其外观设计巧妙地保持了与普通眼镜一致的低调与便携性。

Frame可以让用户通过多模式、生成AI代理来导航和与物理世界互动。用户可以向永远在线的人工智能助手“Noa”询问你面前有什么，你将要消耗多少卡路里，或者外国标牌上写了什么，它会找到最合适的人工智能模型来回答，从用于视觉查询的GPT-4V，到用于图像生成的稳定扩散模型，再到用于搜索的Perplexity人工智能。

像Meta Ray-Ban智能眼镜一样，Frame是由用户的智能手机供电，并在它所连接的蜂窝或Wi-Fi网络上运行，这意味着人工智能可穿戴设备并不打算取代你的手机。这也意味着，当你在地铁上或在信号非常差的地方时，这款眼镜将只是一种时尚配饰。

据悉，Frame已经开始接受预订，售价349美元，4月份开始发货。Brilliant Labs还与AddOptics合作，为有需要的人提供“精密粘合”处方镜片。