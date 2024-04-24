从刘强东分身直播带货，看AI数字人的前景与挑战

“好久不见，我是你们的老朋友刘强东......”4月16日下午，京东集团创始人、董事会主席刘强东，以“采销东哥AI数字人”形式，亮相京东家电家居、京东超市采销直播间，不到1小时的时间，观看量就超过了2000万。整场直播累计成交额超5000万，整体订单量破10万。

一时间，AI数字人迅速成为了人们热议的话题。而科技大佬的亲自参与，不仅为AI数字人技术的应用提供了生动的实例，更标志着这一前沿科技正在从概念走向现实，逐步融入我们的日常生活。

AI数字人的背后

实际上，除了京东，其他科技企业也纷纷推出了AI数字人相关技术和产品，例如，百度智能云发布了“百度智能云曦灵”数字人平台，腾讯云发布了AI+数字人定制服务产品“腾讯云智能小样本数智人生产平台”，阿里巴巴打造了阿里文娱最新打造的数字人“厘里”。

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那么，究竟是什么原因促使这些企业纷纷进军AI数字人领域呢？

在探讨这一问题之前，我们不妨先来了解什么是“AI数字人”。

AI数字人作为融合了人工智能与仿真技术的创新产物，通过计算机图形学、深度学习、自然语言处理等多种技术的融合，实现了高度逼真的外观、动作和语言交互能力。AI数字人可以精准模拟真实人类的丰富表情、生动姿态以及声音特质，与用户展开实时而自然的互动，进而提供独特且贴心的个性化服务与体验。

近年来，随着大型模型和生成式AI技术的快速发展，AI数字人的制作过程已大幅缩短，不仅能迅速塑造出独具个性的外貌、性格和技能，而且显著降低了制作成本。

值得一提的是，AI数字人如今还能在特定领域内进行内容创作，化身为高效的内容生产工具，为企业节约开支的同时，也极大地提升了工作效率。具体来看：

第一，娱乐游戏。AI数字人在电影、电视剧以及各类游戏中扮演着关键角色，为观众和玩家营造出身临其境的逼真体验，极大地丰富了人们的娱乐生活。

第二，教育培训。AI数字人化身为虚拟教师，能够根据学生的学习进度和个体能力，灵活调整教学内容，从而为学生提供更加个性化的辅导和学习体验，有力地推动了教育模式的创新。

第三，广告营销。AI数字人可以根据市场需求进行高度定制，展现了其灵活性和可塑性，为广告营销注入了新的活力。

第四，电商直播。AI数字人凭借其深度学习与数据分析能力，能够精准把握市场趋势与消费者行为习惯，实现更精细化的商品管理和营销策略布局。同时，AI数字人的交互性和情感化设计，也在一定程度上拉近了商家与消费者之间的距离，增强了消费者的购物乐趣和品牌忠诚度。

第五，客户服务。AI数字人作为智能客服，能够高效地处理各种查询和问题，并为用户提供全天候、不间断的支持，从而提升客户服务的效率和质量。

第六，服饰设计。AI数字人能够根据需求灵活调整造型，无论是色彩搭配、款式选择还是细节呈现，都能实现个性化的展示，充分展现了设计的多样性和创意性，这不仅大幅降低了展示成本，还为设计师和消费者之间搭建了一个更加直观、互动的桥梁。

第七，文旅宣传。数字人可以在博物馆、科技馆等场所担任虚拟讲解员，通过提供沉浸式交互体验，让观众更加深入地了解文化、历史和科技知识。

第八，医疗保健。AI数字人可以作为健康顾问或医疗助手，通过深度融合人工智能技术与医疗专业知识，为患者提供精确、及时且个性化的健康咨询服务。

由此可见，AI数字人具有广泛的应用前景，不仅可以重塑现有的业务模式，还能驱动各个行业向数字化、智能化方向转型与发展。

安全合规不容忽视

不过，需要指出的是，尽管AI数字人展示出了广阔的发展前景，但隐私和安全却是一个不可忽视的问题。

由于AI数字人的运行涉及大量个人信息的采集、存储和处理，因此，如何保障数据的安全性和用户隐私的完整性就显得尤为重要。我们必须采取有效的技术措施，如数据加密、匿名化处理以及严格的访问控制，来预防数据泄露和滥用。

除此之外，法律与伦理层面的挑战同样不容忽视。随着AI数字人技术的不断进步，版权归属、身份盗用风险可能引发法律和伦理问题逐渐凸显。

因此，为了让AI数字人产业迈向更加可持续的未来，科技企业不仅要关注技术创新，还要对可能出现的法律和伦理问题有充分的预见和准备，从而确保AI数字人技术的发展能够在合法、合规且符合社会伦理的框架内进行。

写在最后：

值得一提的是，据国际数据公司(IDC)发布的《中国AI数字人市场现状与机会分析，2022》报告预计，到2026年中国AI数字人市场规模将达到102.4亿元人民币。可以肯定的是，随着技术的不断进步，AI数字人将在越来越多的领域扮演重要角色，成为我们生活与工作中不可或缺的伙伴。